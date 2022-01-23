國際人權日失蹤的唐吉田律師已被秘密羈押45天

就在北京舉辦冬奧會的前夕，最初由唐吉田，王成以及 江天勇等律師創設的中國人權律師團公布了2021年中國十大人權案件，而唐吉田本人則在2021年12月10日前往歐盟組織的一次有關世界人權日的活動中失蹤至今。

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中國人權律師團公布的2021年中國十大人權案件分別為：打壓人權律師和律師事務所系列事件；楊紹政煽動顛覆國家政權案；宋庚一、李田田因言論被迫害事件；黃雪琴、王建兵煽動顛覆國家政權案；四、楊紹政煽動顛覆國家政權案；郭飛雄、唐吉田被禁止出境並被強迫失蹤事件；“惡俗維基”之牛騰宇、肖彥銳等“惡勢力”犯罪集團案；持續而遍布全國的宗教高壓政策與宗教迫害；王愛忠尋釁滋事案；香港人權律師受打壓、司法獨立性受挫系列事件以及公民運動實踐者張寶成案。

中國人權律師團就郭飛雄，唐吉田事件評論說，近年來，中國當局動輒以所謂的“危害國家安全”為名限制公民出境。而郭飛雄、唐吉田二人的遭遇尤為特殊，兩人均是與親人面臨生離死別的情況下急需出國照顧危重病人，一個是夫妻之義，一個是父女之情，竟遭強權如此挾持。人生之慘痛，人道之不存，於此為甚，中國異議人士之基本人權被強權如此蹂躪，實屬舉世罕見。

郭飛雄的妻子張青日前在美國病逝，至死未能與丈夫見上最後一面，而唐吉田的女兒也可能步其後塵。去年4月，唐吉田的女兒在日本患重病，至今生命垂危。唐吉田曾經試圖出境前往東京，但卻在機場遭到攔截，有關部門反覆刁難，在去年12月10國際人權日前夕，唐吉田突然失蹤，至今杳無消息。而他的女兒卻仍然命懸一線。