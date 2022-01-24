恆大集團發表聲明：懇請各境外債權人給予更多時間

1月24日，恆大集團就境外債相關事宜發表聲明稱，正會同相關顧問機構，以積極的態度與境外債權人持續進行溝通與對話。恆大集團董事會及風險化解委員會懇請各境外債權人給予更多時間，呼籲各境外債權人共同確保各利益相關方權利不受到極大損害，不採取任何激進的法律行動。

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恆大集團在周一發表聲明稱，“集團董事會及風險化解委員會以一貫負責任的態度，懇請各境外債權人給予我方更多時間，支持我方充分考慮各類不確定性和風險，為形成一個對各方利益都有保障的債務風險化解方案而共同努力。”去年8月恆大集團被曝出債務危機以來，受到各方債權人追討。

據《華爾街日報》報導，在大約3000億美元的負債中，恆大有大約200億美元的國際未償債務，該集團自去年夏天以來一直在努力履行其財務義務，並被所有全球三大信用評級公司視為違約。其債券現在的交易價格遠遠低於面值。

1月21日早間，恆大集團發布公告，表示公司風險化解委員會正在積極研究解決方案並與債權人進行溝通。風險化解委員會提出，恆大集團將增加聘請中介機構，包括中國國際金融股份有限公司、中銀國際亞洲有限公司作為財務顧問，中倫律師事務所有限法律責任合夥作為法律顧問，協助公司開展債務風險化解工作，跟進債權人訴求，依法公平處理債務問題。

1月24日晚間，恆大集團再次就境外債相關事宜給出態度。聲明稱，“集團正會同相關顧問機構，以積極的態度與境外債權人持續進行溝通與對話。當前，集團已向境外債權人明確表態，董事會、風險化解委員會及集團上下正不遺餘力地評估經營情況、穩定生產運營、保障資金周轉，集各方之力共同制定一個全面、細緻、有效的債務重組計畫，以保障各方合法權利。相關工作推進情況已於2021年12月至2022年1月期間，由集團通過公告形式陸續予以披露。”

聲明稱：“期間，集團與相關各方進行了深入探討，在推動探索風險化解工作實施路徑方面取得了一定進展。本集團也意識到，由於集團規模龐大、業務繁多、利益相關方眾多，面臨的情況將日趨複雜，這需要與各方進一步研討和推演各種可能性與實施路徑，全面評估和衡量各種潛在方案，為開展下一步更深入的溝通夯實基礎。集團董事會及風險化解委員會以一貫負責任的態度，懇請各境外債權人給予更多時間，支持公司充分考慮各類不確定性和風險，為形成一個對各方利益都有保障的債務風險化解方案而共同努力。”

恆大方面表示，“集團期待與各境外債權人的進一步對話與溝通，呼籲各境外債權人共同確保各利益相關方權利不受到極大損害，不採取任何激進的法律行動，對當前來之不易的穩定局面形成衝擊。”