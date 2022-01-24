澳總理微信公眾號被莫名易主，澳朝野指責中國干涉民主

澳大利亞多家媒體周一報道，政府總理莫里森的在中國社交媒體微信平台的官方公眾號被盜用，改名“澳華新生活”，意在“為澳洲華僑提供生活資訊”。澳洲執政黨稱自去年7月起，澳方就已經無法登陸此賬號。執政黨參議員帕特森接受當地媒體採訪時，指責中國政府關閉澳大利亞總理莫里森賬號的做法，是外國勢力干預澳洲民主的行為。

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據路透社及法新社發自悉尼的報道，澳大利亞總理莫里森理應繼續運作的公眾號今年1月改頭換面，莫林森頭像圖片被替換，目前顯示的賬號所有者是“福州985信息科技有限公司”。更名後的賬號註冊日期為2021年10月28日。但賬號下內容仍包含莫里森2019年2月1日開通賬號的首次貼文，表示很高興開通微信公眾號。

法新社周一聯繫微信運營集團，但騰訊尚沒有接受就此發表評論。

莫林森2019年在澳洲大選背景下開設微信賬號，希望藉此與澳洲人數眾多的華裔社團溝通。當時，曾有記者問他是否擔心其賬號會遭遇中國政府的言論審查。莫里森當時回應說，他尚未面對這種情況。但2020年12月，莫里森賬號下一則關於對澳大利亞軍人戰爭罪行指控調查，並批評中國外交部發言人趙立堅無端指責的貼文曾被微信平台刪除。

據“每日電訊報”消息，負責莫林森微信公眾號運作的團隊自去年7月起就已經無法進入其賬號。

路透社引述了解情況但不願透露姓名的官員指出，鑒於澳洲今年5月舉行新一輪大選，2月1日將是華人新年，莫林森團隊曾多次就無法登陸賬號，與騰訊聯繫，但都未有進展。最後一次嘗試是今年1月10日。

與莫林森同屬執政黨的參議員帕特森也是澳大利亞國會情報與安全聯席委員會主席。他周一接受當地媒體採訪時表示，中國政府關閉澳大利亞總理賬號的做法，是一次外國勢力干預民主的行動。

據介紹，鑒於中澳兩國近年來不斷緊張的雙邊關係，澳洲朝野兩大黨都在微信平台開設賬號。目前，在野黨領導人的微信賬號尚在運作。

擁有不少華裔選民的醫院廖嬋娥周一下午發表聲明，呼籲抵制微信，直到該平台對相關事件做出解釋。