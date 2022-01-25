陸海軍東部外海巡航成常態 台恐須修改作戰計畫

2021 年 10 月 3 日，在中國展示其軍事實力威脅台灣之後，美國、英國和日本的海軍在東海進行了演習。照片由美國海軍提供。

中國擴張海上勢力，海軍常態性出現在日本琉球群島東南方及台灣東部附近海域，恐怕會迫使台灣修改作戰計畫，防止東岸地區成為未來可能的戰場。

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台灣中央社引述“金融時報”的報導指出，根據台、日、美三方的官員，過去的6個月中，大陸海軍輪番派遣驅逐艦與導彈護衛艦，在琉球群島（日本稱南西諸島）最南端的東部與南部海域巡航。

美國國防部官員指出，去年1年裡，中國海軍增加了在西太平洋琉球群島與台灣之間海域出沒，目前在這個海域，有1艘中國戰艦巡航成為常態，而且時常有第2艘戰艦伴隨。

報導稱，這代表在北起日本、南至菲律賓的「第一島鏈」外，中國海軍首次進行了常態部署。

北京認為，能夠在這片海域自由行動，是顯示中國海上力量的關鍵。軍事分析家認為，如果大陸攻打台灣，西太平洋將是美國與中國可能發生衝突的地方。

台灣與日本國防專家認為，中國海軍的行動清楚表明，北京正在為未來潛在的武力攻台中極為關鍵的情況做準備，其中包括攻擊台灣東部海岸的空軍基地，以及切斷美軍從日本和關島對台的援救路線。

有專家指出：“過去，中國海軍在這塊海域的動作，只被狹隘地解讀為真對尖閣諸島（釣魚台列嶼）構成威脅，但現在越來越清楚，威脅的是南西諸島（琉球群島）與台灣。“

據共同社日前報導，美國和日本認為當前最重要任務，是把配備先進機動飛彈發射器的美軍陸戰隊，做好緊急部署至南西諸島的準備。報導指出，日本自衛隊和美軍已擬定一份日美共同作戰計畫，以應對台灣可能發生的緊急狀況。突發事件初期階段，美國陸戰隊將在南西諸島設立臨時的攻擊用軍事據點。

美軍的“高機動性多管火箭系統“（High Mobility Artillery Rocket System）將會對南西諸島附近海域的中國艦艇構成威脅。另一名參與簡報的人士則說：”這項計畫是商討因應此種情況的聯合作戰對策之一。“

一名台灣前軍方高層官員表示，大陸想要迅速取得決定性的勝利，因此必須摧毀台灣將撤退到東部的戰機與艦艇。台灣的作戰計畫是，假設解放軍依傳統想法從西岸發動攻擊，艦隊可撤到西太平洋，戰機則藏在花蓮基地山洞裡的機庫。

台灣中華戰略暨兵棋研究協會研究人員徐彥齊表示：“我們常談的是解放軍在台灣西南方的活動，以及在東南方漸增的活動。但他們真正在做的是演練在我們東部海域的作戰空間管理。“

去年11月，台灣行政院政務委員唐鳳參加美國總統拜登提倡舉辦的網絡民主峰會時，中國2艘071型船塢登陸艦穿越與那國島和台灣之間的海域，並在台灣東北部海域進行演習。這種型號的登陸艦排水量約2萬噸，在075型號艦艇服役前，是中國海軍最大型的登陸艦，可搭載4架直升機，從艦後方甲板起降，載運兵員約900人，可用水陸兩棲戰車、氣墊登陸艇載人登陸，很可能被用於攻擊花蓮空軍基地的作戰中。