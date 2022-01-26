不願忍受清零防疫措施 美駐華部分外交官申請攜家屬“授權離境”

美國有線電視新聞網（CNN）1月26日引述兩位知情人士透露的話報導，美國駐華使團已經正式申請美國國務院批准一些在華外交官和家屬“授權離境”，允許他們及其家人在中方採取的，日益嚴格的應對新冠措施時離開中國。中國外交部對此表達不滿，並敦促美方遵守和配合防疫規定。

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報導引述知情人士的話說，這一請求尚未得到美國國務院的批准。若得到批准，“授權離境 ”將允許美國使領館的僱員和家屬可以選擇離開中國一段時間，直到他們覺得安全時再返回，但不是國務院“命令離境”下的強制撤離。中國是目前世界上少數幾個採取新冠清零政策的國家。自從新冠病毒最新變異株，“奧密克戎”（Omicron）在中國發現後，當局在全國範圍內發現了數起疫情，促使地方官員實施大規模檢測、嚴格封鎖、追蹤接觸者並對人員行動進行新的限制。

一位熟悉討論情況的美國外交人士告訴CNN，提出這一要求是在幾位外交官及其家人對中國近幾個月來不斷收緊的應對新冠病毒措施表示擔憂之後，包括可能將未成年兒童與父母分開的快速封鎖和隔離。報導指，目前，美國駐華外交使團與中國外交部達成協議，允許父母在檢疫的情況下與未成年兒童在一起。然而，美方人員越來越擔心中國的國家衛生機構有可能違背這一協議。

雖然目前沒有發生過讓外交官與他們的孩子分開檢疫的事件，但這位外交人士說，在中國的美國官員擔心，在高度傳染性的奧密克戎變種的傳播中，這種情況可能會改變，這可能會使該國的衛生保健系統和醫院感到緊張。

這位外交人士說：“（美駐華使團的）人們並不害怕生病，讓人們驚慌失措的是，奧密克戎的傳染性更強，如果它以我們在其他國家看到的方式激增，可能會導致這裡採取更嚴格、更不可預測的措施。”該知情人士補充說：“我們並不質疑中國在遏制新冠病毒方面的安全性，但我們確實想防止人們在新冠病毒泛濫時被掉進這個系統中去。”

中國外交部發言人趙立堅在周三的例行記者會上表示：“中國目前無疑是世界上最安全的國家。從最安全的地方撤出，只會極大增加美方人員感染的風險。”他指出，“中方已就此向美方表示嚴重關切和不滿。希望美方遵守和配合中方防疫規定，認真對待中方立場和關切，慎重考慮所謂外交領事人員‘授權撤離’問題。”

美國國務院發言人表示，美國駐華使團的工作狀態沒有改變。該發言人補充說：“這種性質（授權撤離）的工作狀態的任何變化將完全取決於我們的同事及其家人的健康、安全和保障。”知情人士告訴CNN，如果獲得批准，根據位於北京的美國駐華大使館進行的內部民意調查，美國駐華使團預計其約1000名人員中約有10%至15%將離開中國。這一估計不包括外交官們的家庭成員。外交官和家屬將被允許乘坐商業航空公司的飛機離境。

上一次美國外交官因新冠疫情而離開中國是武漢疫情的最初爆發期間，當時國務院向外交官及其家屬發出了“命令離境”。值得一提的是，美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）25日通過推特表示，已為新任駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）舉行宣誓就職儀式，並稱伯恩斯將在美中關係中“為保護和促進美國利益發出強有力的聲音”。

外交人士告訴CNN，預計伯恩斯將在未來幾個月內上任，但由於中國最近爆發的新冠疫情，他的赴任可能會被推遲。