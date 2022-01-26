公安部成立項目領導小組 肅清孫力軍團夥 評論稱向時任政治局高層施壓

2020 年 4 月 7 日，時任公安部副部長的孫立軍出席在中國湖北省武漢舉行的一次抗疫會議。孫力軍被指私藏私放大量涉及疫情的機密材料，中紀委9月30日決定予以“雙開”

在中國公安部原副部長孫力軍被起訴後十天，公安部宣布，黨委已成立肅清孫力軍政治團夥流毒影響專項工作領導小組，並要求各級公安機關儘快成立相應的領導和工作機構予以配合。中國事務評論員林和立表示，孫力軍犯的主要是政治罪，其背後力量一直被指針對中國國家主席習近平，現時稱清除孫的「政治團夥流毒」，應是劍指當時的政治局或以上成員；至於香港警界或公安系統成員，亦難免受影響。

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根據公安部網站的「要聞」，公安機關於前(24日)天召開了肅清孫力軍政治團夥流毒影響專題會議，由新任的公安部黨委書記兼副部長王小洪發表講話。會議提出，孫力軍政治團夥嚴重破壞黨的團結統一，並嚴重危害「黨和國家政治安全」，必須深刻認識肅清流毒影響的重要性、必要性和長期性、複雜性，切實把肅清工作作為當前重中之重的政治任務來抓，「敢於直面問題，敢於動真碰硬」，以確保取得成效。

會議要求各單位「一把手」徹查，對「查得不徹底的，要嚴肅追責問責。」會議又要求各級公安機關儘快成立相應領導機構和工作機構，加強同紀檢監察、組織人事等部門配合，「打好整體仗、合成仗」，努力維護國家政治安全，以迎接中共第二十次黨代表大會的召開。

報道指出，在京公安部黨委委員出席了會議，還特別點名「北京、山西、遼寧、上海、江蘇、湖北、廣東、重慶等地」的公安廳局負責人在會議上發了言。

林和立：香港政法系統會受影響

身兼香港中文大學歷史系客席教授的林和立接受本台訪問時說，當局月中宣布孫力軍的控罪時，雖沒包括中紀委去年「雙開」他時的政治罪，但孫犯的主要是政治罪，這可在網易同時於去年9月刊登了一篇題為「鐵拳砸向利令智昏者！」的文章，提及江蘇公安團夥與前重慶公安局長鄧恢林曾意圖暗殺「領導人」不果，這絕不尋常。而鄧恢李是孫的團夥，可見孫犯的是政治罪。

他續稱，如此操作，當然不是孫力軍的層級可以做到，背後一定有更高層級的官員，所以說清除孫的流毒，針對的，應是時任的政治局或以上官員，包括提拔孫的政法委書記孟建柱，以致在孟之上的「上海幫」。他又說，如此層級的官員，當然不是一個項目領導小組可以對付，只是向「上海幫」施壓。

香港方面，林和立說，在孫力軍主事年代扶持的香港政法系統人員，一定會有影響，一些不在枱面上的重要人物可能會有調整，但來港一年多的首任中央駐港維護國家安全公署署長鄭雁雄應該不受影響。

現年53歲的公安部原副部長孫力軍在2020年4月被查，中紀委去年9月宣布他被「雙開」。到本月13日，最高人民檢察院發布他被吉林省長春市檢察院提起公訴，罪名是受賄罪、操縱證券市場罪及非法持有槍支罪。兩日後，中紀委委託中央電視台製作的反腐專題片《零容忍》播出，首次披露孫力軍政治團夥案細節，包括隨孫「落馬」的四名團夥成員：江蘇省政法委原書記王立科、上海市原副市長兼公安局原局長龔道安、山西省原副省長兼原公安廳長劉新雲，以及重慶市原副市長兼市公安局原局長鄧恢林。