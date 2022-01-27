冬奧還沒開 北京多位政治敏感人士微信早被關

受打壓的中國維權律師王宇女士

在北京冬季奧運前夕，中共當局加緊鎮壓和鉗制異議和維權人士，強化對網絡言論的控制，包括學者在內的許多人的社交媒體賬號最近幾個星期受到嚴格的限制。

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美國之音報道：通常中國每逢政治敏感時期，例如1989年天安門六四鎮壓事件紀念日、人大政協兩會、黨代會、重大外事活動，動輒以抓捕、拘禁、失蹤、“旅遊”、上崗、喝茶等不同方式控制和監控異議人士，並限制更多任的社群媒體帳戶和發言。北京冬季奧運也不能例外。

有8位法新社聯繫的人士表示，他們的微信帳號從去年12月初以來就一直受到某種形式限制，有人完全無法使用他們的帳號，被迫重新註冊。

中國資深獨立媒體人高瑜女士表示，這次關閉微信帳號的風暴太強大，史無前例。她帳號中群組聊天室等功能去年12月20日首次被永久停用。

著名大右派章伯鈞之女、作家兼戲劇研究學者章怡和表示，她微信的群組聊天和朋友圈功能，從1月8日起遭到限制。

敢言學者、清華大學社會學教授郭於華確認，也是1月8日，她的微信賬號被永久關閉。而知名北大法學教授賀衛方也表示，他的微信賬號1月9日起也無法使用。

擁有微信的網絡巨頭公司騰訊沒有回應法新社的置評請求。