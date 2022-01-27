香港人移民台灣去年創紀錄

台灣官方數據顯示，在中國對香港這塊前英國殖民地的接管日益加強的情況下，2021年移居台灣的香港人數量創下了新紀錄。

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據法新社今天報道說，儘管台灣是一直吸引着逃離城市的狂熱節奏和高昂租金的香港居民理想移民地，然而在2019年發生了大規模民主抗議活動後，北京又於2020年頒布了嚴厲的香港《國家安全法》，此後港人移民台灣的速度加快。根據台灣移民局的數據，2021年在台灣獲得居留證的香港人達到近13000人。

據數據，其中約有11,173人獲得短期居留許可，1,685人獲得永久居留。

報道稱，這比2020年要多，當時的數字已經翻倍，達到10813個短期居留許可的簽證。2014年，在 "雨傘運動 "期間，台灣發出了7,506份此類簽證。

台灣沒有庇護法，台灣也不接受難民申請，因為台灣擔心可能會引來逃離中國大陸獨裁政權的難民湧入。然而，香港人則可以通過其他渠道申請到那裡居住，包括投資簽證。

蔡英文總統的政府公開表態支持香港的民主運動，並在2020年啟動了一個辦公室機制，主要處理想要離開香港的港人的申請。

法新社說，近年來，一些知名的持不同政見者，包括書商林榮基和藝術家黃凱西，都在台灣找到了避難住所。

台灣一直處於中國可能入侵的威脅之下。台灣保留了以國家安全為由拒絕某些移民申請的權利。例如，它拒絕了娛樂業大亨向華強Charles Heung的居住權，他的家族被指與中國當局有關聯。