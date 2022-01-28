法媒：在中國，一些30歲以下的年輕人更喜歡 "躺平"

中國的年輕一代更富有，受教育程度更高，但面臨的經濟環境大不如前，他們不再像上一代那樣熱衷於加班工作。針對這一社會現象，法國權威性大報《世界報》駐上海記者Simon Leplâtre 日前發回了專稿進行了報道。下面就是名為“在中國，一些30歲以下的年輕人更喜歡 "躺平"”文章的具體內容。

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文章開篇質疑——中國會不會湧現新的馬雲、任正非或是馬化騰呢？指出：阿里巴巴、華為和騰訊的著名創始人以倡導努力工作的公司文化而聞名，與現在每周 "996 "上班制聯繫緊密：也就是說每天從上午9點到晚上9點在辦公室上班，每周六天。但這種由中國數字巨頭公司普遍強加的工作節奏，越來越受到年輕一代的批評。

文章稱：和世界其他地方一樣，中國的年輕人正在追求得到更多的尊重，有更多的時間留給自己，以及在工作中獲得更多的意義。但是，也許比起其他地方，今天進入勞動力市場的這些中國年輕人和領導他們的上一代人之間的文化差距是深刻的，所以在過去二十年裡，這個國家發生了很大的變化。

屬於法國審計公司瑪澤集團的中國瑪澤公司董事總經理劉鈺涓就表示："十年前，求職者會問我們是否有可能加班。今天，他們問我們的是是否可以休無薪假期"。對許多年輕人來說，尋找有加班的工作來大幅提高他們的工資不再是一個優先選項。

文章還認為：有幾個因素可以解釋這種快速的變化。年輕人父母那一代希望在一個貧窮的，但充滿了經濟增長和就業機會的中國，通過努力工作致富，而1995年後出生的中國年輕人是第一個經歷過富裕生活的一代。經過了十五年的經濟逐步自由化之後，中國在那一年（1995）廢除了最後的配給票券。他們受到更好的教育，比他們的長輩更富有，而且由於獨生子女政策，他們佔據了父母和祖父母們的所有注意力，年輕的中國人，有時被稱為 "小皇帝"，現在正帶着不同的願望進入勞務市場。

無償不幹

文章稱，根據招聘平台——“招聘網”在2021年12月1日發表的一項有關鼓勵員工工作的研究顯示：（中國）"年輕人比他們的長輩更重視被尊重"。他們對公司安排的"強迫性的社會互動"，如節日聚會、周末公司旅行或團建活動，更加抵制。

"Z世代 "（是指1995—2009年間出生的一代人）更加理性：他們不準備加班或（在工作上）無償作出特別的努力，他們不接受空洞的承諾。如果他們在一家公司感覺不到受到尊重，如果他們的價值觀在那裡沒有得到體現，那麼他們可以很容易地跳槽去其他地方，因為他們有很多選擇。"這是北京大學的社會學家陳龍，在一個研討會上對這一現象的解釋，這一解釋被《南華早報》在2021年11月底引用。

這種心態的變化也是年輕一代挫折感日益增長的結果。他們沒有和他們的長輩一樣的機會，而中國的經濟增長正在放緩，房地產價格在15年內增長了6倍。買房需要的資金相當於今天中國人平均年收入的九倍。

文章最後總結說：有些人就問了，當機會不在時，跑步還有什麼意義，以至於有一種趨勢令當局擔憂：躺平趨勢，可以翻譯為 "維持不動"。它的表現包括在儘可能地在辦公室只做最基本的工作或是做做半工，儘可能少地參與到資本運作機制中，以便能更多地享受生活。中國政府已經認真對待這一社會趨勢，以至於在2021年10月，中國國家主席習近平公開建議 "避免躺平"。

（躺平——2021年網絡熱門流行詞）