烏克蘭危機：馬克龍分別與普京及澤連斯基舉行視頻會談

法國總統馬克龍周五分別與俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基就烏克蘭危機舉行電話會談。法國總統府愛麗舍宮稱，馬克龍與普京就"緩和局勢""繼續對話"達成一致；在與澤連斯基會談中馬克龍重申維護烏克蘭領土主權的決心。

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法新社援引愛麗舍宮發布的消息稱，馬克龍與普京的對話持續了一個多小時，雙方就有必要緩和烏克蘭局勢達成一致。"普京在會談中沒有表達任何進攻(烏克蘭）的意圖，並明確表示他不是在尋求對抗。

關於歐洲的戰略安全，兩國元首“同意繼續由美國和北約發起的對話，並使歐洲充分參與其中"。

關於烏克蘭東部的衝突，普京向馬克龍表示俄羅斯有意繼續對話，並需要合作推動實施法、德、俄、烏就烏克蘭東部局勢的《明斯克協議》。路透社引述法國愛麗舍宮官員表示，馬克龍重申俄羅斯需要尊重鄰國的主權。

馬克龍周五下午還與烏克蘭總統澤連斯基會談。愛麗舍宮稱，馬克龍強調對維護烏克蘭主權的承諾，以及法國在目前緊張形勢下對烏克蘭的支持。法國將繼續致力於透過談判尋求實施明斯克協議的途徑。

據俄羅斯總統府克里姆林宮指，普京在與馬克龍的通話中提到，美國及北約沒有回應俄羅斯的主要安全要求，他表示莫斯科會研究對方的回應內容，再決定下一步行動，但表明莫斯科已準備繼續談判。

在俄羅斯繼續陳兵烏克蘭邊界之際，烏克蘭總統澤連斯基周五表示，面對俄羅斯在邊境的軍事部署，西方應避免製造恐慌。

澤連斯基在基輔與外國傳媒會晤時表示，烏克蘭不需要恐慌，烏克蘭的經濟要穩定下來。他表示，不斷強調即將爆發戰爭，會導致烏克蘭損失。澤連斯基又表示，烏克蘭最大風險來自國內的不穩定。

澤連斯基並呼籲俄羅斯證明其不打算入侵的主張，他在外國媒體記者會上說："(俄羅斯）各級官員在不同媒體上公開表示不打算入侵，他們至少需要用一些行動來證明。"

另據路透社消息，美國駐俄羅斯大使沙利文(John Sullivan)周五表示，俄羅斯說不想要戰爭，但通過在烏克蘭邊境集結軍隊，是在與美國的談判中把“槍放在桌子上”。沙利文表示，俄羅斯集結數以萬計的軍隊“非同尋常”，並表示不能將其解釋為普通的軍事演習或演習。沙利文告訴記者：“這相當於你和我正在進行討論或談判，而我把槍放在桌子上，說我是為了和平而來，這就是威脅”，“這就是我們現在看到的。”

他表示，“我們希望俄羅斯政府信守諾言，不打算、也不會進一步入侵烏克蘭。事實表明，它目前有能力做到這一點，”