真假視頻：中國發射人造太陽了嗎？

兩個描寫中國發射人造太陽的視頻今年一月在推特上獲得超過七百多萬人的觀看，雖然人造太陽的研究項目在世界科學界是一個客觀的存在，但是，這些視頻確實是有關人造太陽的嗎？

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與法廣同屬法國國際媒體集團的法國24小時電視台的打假頻道對推特上熱傳的兩個有關中國發射人造太陽的視頻進行了驗證，發現上述視頻與人造太陽並沒有任何關聯。

以下是記者的陳述：

今天要介紹兩個視頻： 其一在網絡傳播已有四天，通過這個推特帳號，這個視頻被點擊七百多萬次

七百萬對推特來說是一個很大的數字，十多人在拍攝一個冒着煙的火球，飛向空中並且留下一片火焰

視頻下面寫的是中國的一個人造太陽！這裡還寫着是又一次創下世界記錄，中國發射人造太陽的故事還出現在這一視頻中，畫面相類似說明寫着中國將黑夜變成白日，所謂人造太陽指的是原子裂變之後產生的現象，這一能源同核原子聚變後產生能量是同一個道理。法國南方與中國都設有該項目的研究中心，在中國有三個研究中心，其中成都的研究中心在年底至前創下了新的成果：也就是將氫氣在17分鐘內加熱到一億度，具體成果確實存但卻配上了假的畫面，因為視頻與文字沒有任何關係。

視頻來自何處？

我們用視頻驗證軟件搜尋發現youtube上，這個視頻我們可以談到畫面中有人說：火箭發射了！所以我們能夠明確地聽到火箭這兩個字，從視頻上看這發生在海邊，中國的火箭發射基地只有一個位於海邊

也就是南方的文昌火箭發射基地，如果尋找文昌火箭發射視頻我們就可以在bilibili上發現這個視頻

，去年12月23日文昌發射地有一次發射，我們未能找到有七百萬點擊率的視頻的最早出處，但如果我們比較以上兩個畫面的話，畫面植物的形狀也同樣一模一樣，所以，這應該不是偶然的巧合。

視頻應該是12月23日的火箭發射的畫面，而並不是中國製造的人造太陽，同樣使用視頻驗證軟件來核實這個視頻，原來畫面指的是去年4月21日，它出現在Imgur 社交平台，視頻上有一個巨大的火球，其實是Space X 航天發射的畫面，這並不發生在中國！用關鍵詞搜索後在tiktok上發現了這個視頻，是一個專門有關航天的賬戶去年4月23日發出的視頻，去年4月23日發生了什麼呢？

SpaceX火箭從肯尼迪發射中心發射，法國宇航員Thomas Pesquet就是乘客之一，所以這個視頻也同中國的人造太陽沒有任何關係，儘管我再次強調這一科研計畫確實存在！