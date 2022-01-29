中共領導人春節前夕慰問老同志 張高麗名列其中

據中國官媒新華社報道，春節前夕，中共中央總書記習近平等黨和國家領導人，分別以電話等方式或委託有關方面負責同志，慰問了江澤民、胡錦濤、朱鎔基等百餘名老同志。此前涉及彭帥事件的國務院前副總理張高麗也在受慰問名單中。

廣告 繼續瀏覽後續

每年春節前，新華社都會發布有關中共領導層慰問老同志的消息，今年題為“中央領導同志慰問老同志”。據報道，慰問老同志名單排首位的仍然是95歲高齡的江澤民；第二位是胡錦濤，第三位是朱鎔基。張高麗排在受慰問名單的第18位。這些名單上的老同志們受到“誠摯的節日問候，衷心祝願老同志們新春愉快、健康長壽。”

日前，澳大利亞網球公開賽主辦方負責人表示，歡迎球迷穿印有“彭帥在哪裡？”的服裝入場觀賽，前提是他們不影響比賽的進行，也不影響他人觀賞比賽。此前，澳網賽場工作人員要求現場球迷脫掉相關T恤衫的做法，引發包括一些知名網球明星在內許多人的質疑和批評。

澳大利亞網球協會首席執行官克提列(Craig Tiley)1月25日在接受路透社電話訪問中說，球迷穿支持彭帥的衣服觀看比賽本身不會有問題。提列說：“如果他們跟其他所有人一樣來這裡觀賞網球，如果他們穿上印有‘彭帥在哪裡？’的T恤衫，那是可以的。但是當他們開始成群結隊地行動並以任何方式妨礙比賽，那就是另外一回事。”

澳大利亞官方就此事件也同樣施加了壓力。 國防部長達頓（Peter Dutton）周二在接受澳洲天空新聞電視台採訪時說，“這非常令人擔憂，我認為我們應該討論這些問題。”他認為“不僅是名人，還有網球組織，包括澳網”發表意見。達頓說：“我們不想把體育拖入政治，但這不是一個政治問題，這是一個人權問題，關涉到一個自稱受到性侵的年輕女子的處境。”