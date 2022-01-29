北京冬奧會：加拿大代表團5名成員新冠陽性

2022年1月29日星期六，2022年冬奧會冰壺比賽場地國家游泳中心，一個塑料屏障將觀眾與奧運泡泡中的觀眾隔開，並用貼紙密封。

法新社北京站1月29日消息，即將參加北京冬奧會的加拿大官方代表團當中，有5人檢測出新冠陽性，相關人員已遵照防疫規定進行安排。

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根據2022年冬季奧運會組織方相關數據，截至目前已經對運動員或代表團其他成員總共進行了5092次新冠測試，其中檢測出23人新冠呈陽性。本次加拿大代表團246人當中，被檢測出新冠陽性者有5人。加拿大奧委會並沒有明確指出這5人的身份是運動員，教練還是組織人員，不過相關人員都將遵照“北京2022”的防疫規則進行安排。

加拿大奧委會表示，“加拿大代表團的冬奧會策略之一，就是早點抵達，早點給成員們留出時間，來進行新冠測試與驗證的時間。這樣的話，如果有需要，成員們將有時間遵照醫學專家團給出的流程進行組織安排”。

國際奧委會醫學委員會主席布萊恩·麥克洛斯基1月29日在北京的一場記者會上表示，“許多運動員都來自於新冠疫情正在攀升惡化階段的國家，這次加拿大運動員檢測出陽性的人數，其實是可以反映出加拿大疫情真實情況的，我們對此有所準備”。麥克洛斯基指出，“北京冬奧會最大的挑戰，並不是說要保證沒有人出現陽性，而是說要通過現有的方式，對其加以控制”。