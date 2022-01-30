一位德國白領在上海：“我經常一周工作80小時”

據德國《明鏡》周刊報道，該刊兩位編輯收集了德國人在28個國家，6個大陸的生活故事，編成一本書，名為《在湄公河上午休》，已在德國出版。書里介紹了一個年輕德國人在上海的生活，說經常每周工作80小時，但感覺很不錯。

廣告 繼續瀏覽後續

一位名叫Kevin Johannes Wörner的德國人，在上海現已生活了三年多。他說，他在幼兒園最好的夥伴是一個中國孩子，常被邀到夥伴家去玩，因此很早就接觸到中國文化。在曼海姆學習經濟時，他學了中文，併到上海學了一個學期。他看到，中國的經濟帶來了許多創新企業，中國市場在隨後50年內都會佔有重要地位，因此，他決定去上海工作一段時間。他來到上海，住進了通過airbnb在靜安區租的一個住房，開始和在上海讀書時認識的熟人會面。他告訴每個人，他已在Roland Berger公司做了幾年諮詢員，還建立了一個初創企業，現在在上海想找份事做。結果，他抵達上海一個半月後，就拿到了一份工作合同。現在，他在他所在的企業負責多個部門。該企業幫助來自意大利、南韓、日本、俄國、奧地利和澳大利亞的初創企業開發中國市場。比如，他幫助一個俄國企業把供外語學習用的一個應用軟件投放中國市場。

他的工作經常是這樣：他和他的團隊首先給創業者在上海提供一個辦公室，然後提供有關中國市場的培訓，告訴他們市場營銷該怎麼做，在哪裡有錢賺。然後，他們幫助初創企業建立網絡，為他們介紹潛在的合作夥伴。良好的初創者會利用他們做跳板，然後自己建立網絡，尋找投資商並簽訂首份客戶合同。Wörner對某些初創企業還進行了個人投資。

他對上海生活的總結是 “卑微的喧囂”。誰要想取得成功，就必須卑微地認識到，他對市場毫無概念，必須趕快學習，而且必須996工作，即從早上九點工作到晚上九點，每周工作六天。只從九點工作到十七點的人，可能很快就會被更勤快的對手淘汰。

Wörner 說：“我經常一周工作80小時。但我不介意工作的艱苦。我能夠很好地安排我的時間，並且很快發展了一個愛好。現在，我在練習泰拳。…… 有時，我晚上六點左右去練拳，然後十點鐘又回到辦公室。星期天有時我也工作。我父母不能理解我為什麼辭掉了收入豐厚的工作，跑到中國去。我跟我自己說，等我30多歲了，想在歐洲建立家庭時，我就不再到國外去工作了。”

Wörner還說：“我必須習慣的是，立馬就展示一個中國企業。我現在所處的位置，要求我向其他政府代表介紹我們的公司，或和中型企業的老闆一起吃飯。一些夥伴看我那麼年輕，感到懷疑。所以，我尤其需要通過聰明的話語讓人們感覺到我的份量。到現在為止，我每次都成功了。”

Wörner 說：“總的來說，我在上海感覺挺不錯。這個城市幾乎每天都在變。一切都具有未來主義風格。比如，有些自動售貨機通過人臉識別付款。我生活在一個蓬勃發展的城市裡。這裡的人們全都特別雄心勃勃，似乎總有什麼地方可以挖掘到生意。”

但他說，“我不認為，我會永遠呆在這裡。象我這樣的外國人沒法全盤融入社會。有些投資機會永遠不會給我。另外，要花兩個小時才能進入自然。”

他還說：“還有，人們必須清楚，中國不是民主國家。我跟一些同事和朋友談到這一點。有些人甚至說，他們才不希望什麼民主呢。因為要不然，他們的經濟永遠不會像現在這麼好。開始的時候，聽到這樣的說法，我很震驚。後來，我意識到，每個國家在每個發展階段，都會有恰當的模式。不過，新聞自由還是應該有的。我在中國，沒法很容易就看到德國的消息網頁。” 他安裝了特別程序，才繞開了封鎖。

他還說：“雖然這個城市充滿魅力，但也讓人疲累。在這裡生活就像是坐過山車。只要還興奮，當然可以坐好長一會兒。但到了某個時候，可能就覺得難受了。”