北京冬奧會：政治與其它....

中國北京冬奧會將以新冠病毒和西方對侵犯人權的指責為標誌載入歷史。北京因組織第二屆奧運會預計將提高在世界舞台上的威望。面對美國和其他一些國家對北京冬季奧運會的 "外交抵制"，中國當局正在利用一切機會譴責體育被政治化。法新社今天從上海報道稱，奧運會在中國其實是一部政治史。

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法新社今天引述倫敦大學中國研究所所長Steve Tsang認為，中國舉辦奧運會從本質上講是一個旨在提高中國影響力（或 "軟實力"）的政治決定。但北京對體育政治化的譴責“即使不是徹頭徹尾的虛偽，也不無諷刺意味”。因為北京過去曾毫不猶豫地出於政治原因抵制奧運會。

法新社說，中華人民共和國成立後不久，共產黨中國於1952年第一次參加了在赫爾辛基舉行的奧運會，之後在四分之一個世紀中就一直抵制這項活動。原因是：抗議敵對政權台灣的運動員出現在奧運會賽場。

直到該政權的創始人毛澤東於1976年去世，中國才於1980年在美國普萊西德湖舉行的冬季運動會上重返賽場。但同年，北京又與西方國家一起抵制了莫斯科夏季奧林匹克運動會，以抗議蘇聯對阿富汗的入侵。當時中國與前蘇聯還沒有結束交惡。

此後，北京依靠奧運會樹立了大國形象，積累了獎牌，並首次嘗試申請舉辦2000年奧運會，最終舉辦權被悉尼拿走。法新社說，中國之所以要申請舉辦奧運會，目的是要宣告中國從殖民時代的屈辱、毛主義的瘋狂和1989年天安門民主運動的鎮壓而受到譴責中走出來。

中國終於在2008年取得了勝利，這無疑是一次非常成功的夏季運動會。據國際和戰略關係研究所（Iris）的體育地緣政治學專家Carole Gomez指出，“2022年這一次，中國很自豪地宣稱冬季和夏季運動會由同一個城市北京主辦，這在奧林匹克歷史上是一個新奇和例外。”

面對新冠病毒的威脅，兩年前首次發現新冠肺炎病毒疫情的國家將外國運動員置於一個他們無法逃脫的健康泡沫中。但是，這也是政府展示其對該新冠病毒大流行病的控製成功以及其官方宣布的死亡人數只有4,636人的機會。中國當局將此歸功於威權政治制度。

法新社說，將奧運會視為展示其重返世界舞台的方式的當然不只是北京：1964年的東京和1988年的首爾都曾標誌着日本和韓國在戰爭破壞後的重生。1936年的柏林奧運會也是希特勒慶祝納粹主義滋生影響的機會。

據卡羅爾-戈麥斯說，對北京來說，伴隨着對高科技基礎設施的重大投資，冬奧會也使中國成為有能力舉辦此類活動的國家中 "金字塔尖俱樂部"成員。

據愛丁堡大學（蘇格蘭）體育政策研究員Jung Woo Lee分析說：“在中國首都北京舉辦冬季奧運會是一種象徵性的方式，肯定中國在國際威望方面不再落後於西方民主國家。”

專家分析還認為，奧運會將有力促進中國國內消費。專家說，"對中國人來說，真正的信息是，共產黨已經扭轉了國家的局面，並讓他們再次感到驕傲。"

澳大利亞維多利亞大學奧林匹克研究網絡的理查德-巴卡說，儘管有新冠病毒流行病或抗議冬奧會的風險，但如果有必要，中國領導人會重新再做一次的。“對當局來說，這意味着中國現在是立於世界強國之林的一個真正的大國，是一個不可忽視的力量。”