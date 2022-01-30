日媒：人民幣的國際結算份額升至第四

作為全球投資和貿易中的資金結算貨幣，2021年12月人民幣的排名超過日元升至世界第4位。這是人民幣貶值使得交易猛增的2015年8月以來首次躍居第四。其背景原因在於，在人民幣保持升值趨勢的情況下，海外對人民幣債券的投資增加。

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據日本經濟新聞報道稱，人民幣的國際結算份額升至第四。根據銀行之間的國際結算網絡“環球銀行金融電信協會”（SWIFT）的調查數據顯示了上述排名。從12月不同貨幣的結算份額來看，人民幣為2.70％，超過了份額為2.58％的日元。僅次於美元（40.51％）、歐元（36.65％）、英鎊（5.89％）。

此前人民幣的排名長期徘徊在第5～第6位。與新冠疫情之前的2019年12月（1.94％）相比，此次的份額大約提高了0.8個百分點。2021年12月的佔比為2015年8月以來最大。

據該報道，投資和貿易兩個領域對人民幣的需求都在高漲。受國內外利息差和中國政府開放金融市場的影響，海外投資者增加了人民幣債券投資。截至2021年底，使用可經由香港買賣中國債券的“債券通”等的外國人持有的人民幣債券規模超過了4萬億元，1年裡增加了23％。

英國指數編製公司富時羅素（FTSE Russell）2021年10月底開始分階段將中國國債納入代表性的國債指數，這也是促使資金流向中國的原因之一。

2021年，出口額減去進口額得出的中國貿易順差也創下歷史新高。中國國家外彙管理局的數據顯示，企業和個人2021年12月通過中國的銀行賬戶將外彙兌換成人民幣的金額也創下了2001年以來的最高紀錄。新冠疫情導致新興國家的供應鏈陷入混亂，出現了部分構件和產品訂單集中在中國企業手裡的情況。外資銀行的相關負責人指出，“為了讓中國企業優先向其分配零部件，歐洲企業用人民幣預付了進口貨款”。

據日本經濟新聞說，SWIFT還公布了不含歐元區內交易的結算比例。該數據顯示，人民幣的佔比為1.91％，位居世界第6位，低於日元和加元。這說明人民幣結算在歐洲比較活躍。可能是由於中國主導的“一帶一路”構想的沿線國家也擴大到了歐洲，該區域內的人民幣交易出現增加。