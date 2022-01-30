中國國家主席習近平今天發表春節談話，強調中共建黨百年諸多成就，並提及今年的20大將為往後發展提出發展藍圖。此外也稱過去一年香港由亂轉治、反獨促統鬥爭不斷加強。官方消息說，中共中央、國務院今天上午舉行春節團拜會，由國務院總理李克強主持，政治局常委栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正以及國家副主席王岐山均出席。

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中國國家主席習近平今天發表春節談話，指反獨促統鬥爭不斷加強。習近平春節講話涉及台灣內容不多，台灣媒體注意到，通篇或只有10個字涉台：“反獨促統鬥爭不斷加強”。

據中央社今天引述中國官方的新華社消息說，習近平春節談話強調稱，過去一年是“我們總結歷史、回顧既往的一年，也是我們致敬歷史、面向未來的一年。”

習近平在談話中提到去年是中國共產黨成立一百周年，並細數過去一年的成果，包含中國經濟發展和疫情防控保持世界領先、在中國共產黨19屆六中全會中作出第三個歷史決議、如期打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。

習近平在談話中也提及，“香港實現由亂轉治，反獨促統鬥爭不斷加強。”今年下半年，中共即將舉辦第20次全國代表大會，習近平在談話中強調要“統籌發展和安全、統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，推動高品質發展，持續保障和改善民生，着力保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境，以實際行動迎接黨的20大勝利召開。”

此外，北京冬奧即將登場，習近平在談話中也提到“中國人民已經做好準備，將為世界奉獻一場簡約、安全、精彩的奧運盛會，祝願中外冰雪運動健兒如虎添翼、創造佳績。”