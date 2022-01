趙立堅遭指盜用敘利亞照片罵阿富汗戰爭 攝影師本人怒斥扭曲事實

中國外交部發言人趙立堅日前在推特發出4張照片,直指這是美國在阿富汗戰爭中為孩童帶來的景象,但該組照片其實拍攝於敘利亞。敘利亞攝影師蘇萊曼表示,作品被如此扭曲盜用,非常生氣。趙立堅後來在1月28日刪除了文章。

據中央社報道稱,趙立堅1月24日在推特(Twitter)個人帳號發出4張照片,發文寫着“After 20 years\' war, this is what the US has brought to the children in Afghanistan”,直指這是美軍進入阿富汗20年後造成的結果。但敘利亞攝影師怒斥扭曲事實。

照片拍攝者、敘利亞攝影師蘇萊曼(Ali Haj Suleiman)1月27日在推特個人帳號上澄清,這組圖片在敘利亞拍攝,圖片殘破景象是由俄羅斯軍隊造成的,“這些大大小小的彈殼,是得到俄羅斯支持的敘利亞阿薩德政權,針對敘利亞平民和兒童發動攻擊所留下的。”

該報道說,趙立堅後來在1月28日刪除文章。

蘇萊曼長期用鏡頭記錄在戰火中長大的敘利亞孩童,他在1月28日接受自由亞洲電台訪問時表示,除了趙立堅,另一名中國外交部發言人華春瑩也照抄、發送錯誤訊息。他很生氣中國官員沒有獲得允許就使用這些照片,而且扭曲了事實,趙立堅事後沒有做出任何聯繫,也沒有道歉。

據自由亞洲電台引述聖托馬斯大學國際研究與當代語言系主任葉耀元指出,事實查核和外交事務最在乎的是謹言慎行、多交朋友,但這似乎不再是北京這代外交官所講究的了,原因還是大外宣的本質。葉耀元直指,中國大外宣的核心還是為了大內宣,藉由抹黑美國來彰顯中國多好,事實查證根本不重要。

據該報道,蘇萊曼拍攝戰火下敘利亞兒童的這些作品,捕捉到飽受戰爭蹂躪的兒童收集廢金屬的畫面,在2021年獲得聯合國兒童基金會(UNICEF)獨立評審團年度選拔的榮譽獎。