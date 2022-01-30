防春節群聚造成傳染 北京提倡聚餐2小時內結束

北京冬奧會參賽者將被關在一個“閉環”泡泡中。健將們還未到達，中國的感染人數就已激增，奧米克戎來勢兇猛，北京當局面臨嚴峻的挑戰。

北京近來陸續傳出新冠病毒感染病例。適逢農曆春節，官方周日發布聚餐指引，提倡"非必要不聚餐，如要聚餐，人數控制在10人以下，並在2小時內結束"。北京冬奧相關人士新增確診34例。

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目前北京的疫情仍嚴峻，根據中國國家衛生健康委員會發布，周六北京再新增20例本土確診。為減少群聚造成交叉感染風險，北京市官方宣導"少聚餐，年夜飯在家吃"。

中央社援引北京日報報導，北京市商務局周日發布"春節期間餐飲經營場所用餐指引"，提倡在春節期間減少不必要的聚餐，"能不聚則不聚，能少聚則少聚"。

根據指引，如果民眾仍要外出聚餐，應妥善控制用餐人數和時間。"家庭私人聚餐一般控制在10人以下，聚餐時間一般控制在2小時以內，避免長時間聚餐聊天。"

指引也要求餐廳的經營者要負起疫情防控的主要責任，督促顧客落實戴口罩、測體溫與掃碼登記等要求，同時也應要求顧客做好個人防護，離開座位或包廂時戴好口罩，注意衛生並與他人保持社交距離。

此外，在顧客離開後，經營者必須針對桌椅和包廂內洗手間進行全面清潔消毒。

指引同時要求，餐廳不應舉辦群聚性的促銷活動，並要按照規定加強進口冷凍食品、水果的管理，防堵各類風險。

另外，北京冬奧相關人士新增確診34例，其中13人是運動員或代表隊人員。確診病例之中，23例是在機場接受檢測時發現，其餘11例在閉環檢測中發現。

確診者包括波蘭代表隊獎牌希望、短道速滑女選手馬利謝夫斯卡。她是累計第8名確診的波蘭運動員，目前被安排隔離檢疫，不知會否影響她周六齣戰500米賽事。根據大會指引，確診運動員如果沒有病徵，並在24小時內連續兩次對病毒檢測呈陰性，可獲解除隔離。

另外，澳洲代表隊也有1人確診，不知患者是運動員或是隨隊人員，暫時沒有其他隊員被列為密切接觸者。