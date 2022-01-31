獨身在中國的主要城市爆發了，面對傳統的重壓，獨身主義是對自由的肯定。在新生代的要求下，這種獨居生活正在產生新的商機，並撼動了社會關係。法國大報費加羅報就此進行了長篇專題報道，下面就是文章內容。

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報道開篇寫道：上海著名的，專門為擔心子女獨身的家庭提供服務 "婚姻市場"，似乎已成為一個旅遊景點。仍然可以看到父母和祖父母們聚集在那裡，指手畫腳地討論他們的盛怒，在雨傘上貼着 "待婚 "年輕人的簡歷，這些接近30歲的年輕單身女性，或尚未找到他們的靈魂伴侶的年輕男子，太忙於學習。

作為約會軟件的先驅，自2011年以來，這個特有的聚會仍然每周六在人民廣場上舉行。但它的風光已經不再了......原因是什麼？獨身主義已經成為全新一代中國人的主張且接受的選擇。這是一個社會學上的地震，在這個國家，儒家傳統的婚姻結構秩序一直受到尊重，甚至讓政府擔心獨身主義往往與不想要孩子押韻。

個人主義的勝利

文章指出，儘管中國仍然是世界上人口最多的國家，但人口正在老齡化，全國出生率持續下降。意識到國家的權力和影響力也取決於這一數字的力量，政府剛剛允許每對夫婦最多生育三胎......可這並沒有解決另一個重大的、前所未有的問題——單身主義的爆炸。根據研究機構大雪諮詢的研究數據，在2018年底，中國單身的人數約為2.4億，即佔20歲以上中國人口的22%。

確實，實行了幾十年的獨生子女政策造成了男女人口的不平衡，限制了婚姻。但這並不是唯一的解釋。今天，婚姻不再是Z世代的九五後和中國千禧一代零零後的聖杯。“個人主義已經在我們這一代人中佔了上風。"29歲的視聽行業製作人約翰尼-唐如是說。年輕人不再遵守中國的傳統習俗，即應該在22歲之前結婚，然後馬上生子。他們開始意識到，他們需要更多地關注自己，他們的個人幸福比完成父母交付給他們的'婚姻使命'更重要。"

中國女性渴望獲得更好的生活質量，這主要與她們的職業成功有關。

文章指出，中國的經濟繁榮正深刻地改變着這個國家。隨着中國年輕人接受更現代的生活方式，他們的慾望也在發生變化。對於年輕的、受過高等教育的女性來說，情況更是如此。他們中的許多人正在成為 "自願 "的單身人士，因為他們渴望更好的生活質量，這主要與他們的職業成功、個人發展和個人的娛樂休閑活動有關，這些活動在他們的日常生活中佔據了優先的位置。簡而言之，凡是家庭的負擔不得妨礙...

28歲的導演和藝術家活動家埃琳娜-唐（Elena Tang）說，"傳統的重擔太重了。我認識的許多人都選擇了無牽掛。尤其是因為婚禮的費用和巨大的責任，對於我們這個年齡段的人來說，屬於中產階級。我們的收入幾乎不足以為自己買房子或公寓! 在中國，傳統上要求男性已經有房，並為整個家庭提供經濟保障......"

“自理 "的興起

文章注意到，一個真正的單身經濟正在中華大地上蓬勃發展，完全是為這些追求經濟和心理獨立的 "單身人士"量身打造且只關注他們。“自理 "是這個新型經濟的關鍵概念之一，因為單身人士比已婚人士更關注他們的外表和身體健康。因此，他們在美容產品上花費更多，特別是高端產品。這是因為中國這一代年輕人，在證明自己更加自我的同時，也不得不面對激烈的競爭而迅速成長起來。

"因此，孩子們沒有時間 "做孩子"，Beauty Care APAC.公司市場和技術總監Carla Perez分析指出。當他們成年後，就會努力重過一回這個沒有經歷過的童年，特別是通過隨心所欲地購買使他們快樂的、色彩豐富的、好玩兒的產品。在網上或社交平台上，通過直播銷售的化妝品在年輕單身人士中呈爆炸式增長。Carla Perez繼續稱："那些知道應如何交談，能提供 "智能 "和護膚前沿產品的專家，又被稱為“皮膚知識分子“，組織他們與這些經過深思熟慮選擇的消費者進行現場交流活動正在成倍增加。每個人都希望以有意義的方式進行消費。

這種對自我的新關注也正在改變傳統上服務已婚夫妻的行業，如珠寶。同樣是單身的珠寶設計師Elinn Fang就說："我不認為我的設計是為了讓男性買給女性的......這一切都是為了取悅自己。她的中性作品針對的是獨立的精神，他們不懼怕單身，反而將其視為一種力量。

約會應用程序的蓬勃發展

這種單身經濟也在撼動交友應用程序領域，因為沒有承諾並不意味着零戀愛。新社交聊天程序“你呢“（Nine）的創始人Miao Zhang說："在中國，這些應用程序將是鋼需！" 就是說有絕對的必要性。"今天，年輕的、現代的、城市裡的中國人沒有那麼多方式和時間去認識他們日益縮小的社交圈以外的人。" 根據民意調查機構Statista的數據，交友軟件陌陌（Momo）和探探（Tantan）是中國使用最廣泛的兩個應用程序，分別擁有約5260萬和3200萬個月活躍用戶。它們在Z世代中非常受歡迎，占其用戶群的80%。

根據所處地理位置提供服務的陌陌（Momo）還為用戶提供了廣泛的使用功能，如小組聊天、直播和小遊戲。"對於那些尋找快速約會的人來說，要麼是探探，要麼是陌陌。如果你是一位學生，有點害羞，Soul為你提供作為一個化身進入模擬世界的機會，而且永遠不必擔心你的身份回暴露。而如果你是二十多歲，想要一些具體的東西，“Ta 說“語音交友軟件和你呢（Nine）就在這個類別中運作，"年輕的企業家解釋說到。與西方的差異？中國的交友應用程序更關注於消除無聊和向用戶出售娛樂，而不是促進 "真正的 "接觸。"化身"（保證匿名）、直播（看人跳舞、唱歌等）和數字饋贈（購買數字產品，如粉色或明星貼紙，然後發送給某人）的世界是三個主要的特殊性。

重新掌控自己的生活

LDC的中國社會學分析專家Sizhang Kong分析說："愛情中確實存在着幻滅。與其組建自己的家庭，年輕女性更願意享受她們原生家庭、朋友和收養的寵物。他們在自己的世界裡逃避，不再將自己許出去。這些女性在自己的單身生活中感到充實，她們大多在國外學習過，很聰明，很有創造力。她們自給自足。在一個很大程度上仍然是父權制的社會中，她們的獨身主義使她們能夠重新掌控自己的生活。

文章指出，旅遊業、休閑業和餐飲業已經明白了這一點，並提供適應這些新型客戶的服務。在上海、廣州和北京，專門為單身人士服務的餐廳如雨後春筍般出現，在隔間里提供單獨用餐。女性也越來越敢於獨自出門旅行。雲南悅榕莊的總經理黃安琪說："我們為單身人士提供特別套餐服務，幸福的聖地，可以幫助單身客人釋放壓力和孤獨感"。

寵物友善咖啡館正在城市中湧現，並變成了約會俱樂部。

今天，單身人士正在用自己的方式來排解孤獨：他們佔中國寵物主人的15%。年輕導演埃琳娜-唐就表示："我收養了三隻貓，我把它們看作是我的孩子"。除了為自己的寵物購買產品和服務外，這些單身客戶是網上與寵物有關內容的主要消費者之一。他們的寵物朋友也成了一種社會化和社交的方式。寵物友善咖啡館如雨後春筍般出現在城市中，並變成了交友俱樂部。這是一個最新的現象，在這個國度，寵物還遠未被接受......在上海，除了經典的貓咪酒吧，還有豬和浣熊酒吧。

但是對於尋求關注的人來說，中國最新的不尋常趨勢是 "管家咖啡館 "的出現，在那裡，年輕女性可以得到年輕服務員的呵護，付錢讓他陪她們看電影，認真聽她們講話。在上海，一家叫 The Promised Land 的實體店，一次體驗的費用約為60美元，但要成為VIP會員並享受特殊待遇，則必須支付高達4,000美元的費用。最後，文章質疑道：這是解脫的代價嗎？