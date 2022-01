維吾爾和西藏人權團體呼籲歐盟擴大制裁中國官員

國際人權聯盟、國際聲援西藏運動、世界維吾爾代表大會周一呼籲歐盟,擴大嚴重侵犯人權的中國官員和實體制裁名單。除了新疆之外,也要納入在西藏侵害人權的官員。

中央社報道,總部在巴黎的國際人權聯盟(International Federation for Human Rights, FIDH)、總部在華盛頓的國際聲援西藏運動(International Campaign for Tibet, ICT)、總部在慕尼黑的世界維吾爾代表大會(World Uyghur Congress, WUC)周一發布聯合聲明,呼籲歐盟擴大嚴重侵犯人權的個人和實體制裁名單。

歐盟去年3月對中國新疆維吾爾自治區公安廳長陳明國、當地中共高幹王明山及王君正祭出旅遊禁令與凍結資產;前新疆政法委書記朱海侖被鎖定;新疆生產建設兵團公安局也遭制裁。歐盟去年12月通過將制裁延長至今年12月8日。

聲明指出,3個組織對歐盟上述決定表示歡迎,更期盼此舉是"以人權為核心的新歐盟—中國政策的開端"。

國際人權聯盟亞洲部主任吉歐蓋塔(Andrea Giorgetta)說:"歐盟首度制裁4名中國官員後,我們呼籲歐盟及成員國擴大這份名單,納入在東突厥斯坦和西藏參與嚴重侵害人權的其他官員。國家和黨領導人違反人權規範、侵害西藏和東突厥斯坦人民,令人無法接受,歐盟必須繼續展現予以挑戰的決心。"

世維大會主席多里坤.艾沙(Dolkun Isa)指出:"特別是在維吾爾族法庭(Uyghur Tribunal)作出判決後,中國官員對數以百萬計維吾爾人遭侵入性監視和大規模拘留負有直接責任,不容逃避。"

英國民間法院維吾爾族法庭去年12月9日判決,中國在新疆對維吾爾和其他少數民族犯下種族滅絕罪。

聲明指出,儘管朝正確方向邁進,歐盟還是沒有將中國人權狀況嚴重性反映在外交政策上。三個人權組織FIDH、ICT、WUC對去年中止歐中全面投資協定程序表示歡迎,"但是我們仍擔心,協定未來仍可能在關鍵人權問題未解情況下重新推動"。

聲明強調:"隻有4名中國官員遭制裁併不夠,因為這不能涵蓋中國政府侵犯人權的整體情況。" 聲明要求歐盟考慮擴大制裁中國官員名單,除了參與壓迫維吾爾人的官員外,也要將實施壓迫性政策,在西藏造成大規模拘留營及系統性同化政策的官員納入。

西藏運動歐洲事務部執行長梅登(Vincent Metten)指出,中國國家主席習近平領導下的西藏整體人權形勢嚴重惡化,2009年以來,已有超過150名藏人以自焚手段,譴責中國治藏政策和當地沒有基本人權。他說:"歐盟制裁名單的王君正被任命為中共西藏自治區黨委書記,意味中國當局有意繼續鐵腕掌控藏人。我們敦促歐盟,會造成後果的人權政策才是有用的政策。"