駐港解放軍首次在中區軍用碼頭行升旗禮 向中國人拜年 評論稱欲降港人抗拒感

中國解放軍駐港24年多，但直至昨(30日)晨才首次在位於香港金融中心的中環軍用碼頭舉行升旗禮，令一直在封閉軍營中活動的駐港部隊在「公眾」地方執行職務，並藉機向中國和香港人民拜年，是駐港部隊首次向中國人民拜年。時事評論員劉銳紹表示，駐港部隊除了擦存在感之外，亦期望藉節日中和其過硬形象，減少港人對解放軍的恐懼，但這並不表示北京打算在港動用解放軍。

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駐港解放軍繼前日發稿祝賀港人新春快樂後，昨日清晨七時許更派遣近三百名官兵代表進入中區軍用碼頭參與升旗禮，當中，78名駐港部隊三軍儀仗隊員組成的護旗方隊，護衛國旗走出中環營區，穿過添馬公園，走進中區軍用碼頭。隨後現場官兵高唱國歌，向國旗敬禮。官兵又透過在線舉行「雲拜年」，向中國人民送上壬寅虎年祝福，是1997年部隊駐港後首次向全國人民拜年，祝願中國繁榮富強，香港明天更美好。

中區軍用碼頭撥予駐港部隊使用在港爭議多年，自港府在2000年公布中環填海大綱中的解放軍碼頭後，撥款雖獲立法會批准，但數年後被保育人士指有隱瞞，幾經爭議，當局在諮詢時接獲近兩萬份反對意見書，但城市規畫委員會於2014年時仍通過將中環一塊面積3萬平方呎、長達150公尺的海濱地段改畫作軍用碼頭和連接解放軍駐港總部的通道，但會加入條文，列明解放軍不使用時，碼頭用地會開放予公眾使用。民主派人士對此大表不滿，於是申請司法複核；至此才揭發原來中英兩國在1994年已簽訂秘密協議，列明會在韋爾斯親王軍營(即現時駐港部隊總部)附近預留150米的最後永久海旁，供1997年後興建軍事碼頭之用。經過多番爭訟，立法會於2019年6月底通過撥地的相關修例，引起市民不滿，數百人在碼頭處示威，高喊「人不送中，地不閹割」、「還我海濱」等口號。直至2020年9月，中區軍用碼頭才正式移交駐港解放軍。

而在首次於香港心臟地帶的中區軍用碼頭舉行升旗禮前夕，解放軍駐港部隊司令員彭京堂少將和政治委員蔡永中少將發出公開信，指在新的一年，駐港部隊將堅決聽從黨中央、中央軍委和習近平主席號令，全面鍛造能打仗、打勝仗的威武文明之師，堅決貫徹「一國兩制」方針和香港《基本法》、《駐軍法》，堅決維護國家主權、安全、發展利益，與及香港的繁榮穩定。

對駐港部隊的連日舉動，熟悉中國事務的時事評論員劉銳紹向本台表示，廣義來說，這是解放軍向港人擦存在感，而在喜慶節日進行，亦可中和軍隊的硬綁綁形象，期望逐步減低港人因1989年六四事件對解放軍形成的恐懼和抗拒。而更重要的，是對外顯示其政治姿態，即中國擁有香港主權。

他又說，雖然駐港部隊首長的信中提及要「鍛造能打仗、打勝仗的威武文明之師」，但這只是虛話，一是香港不會開戰，二是即使香港出現不穩，北京也不會在港動用解放軍或武警，他相信，新任駐港部隊司令員彭京堂只需把他當年在新疆的武警經驗透過香港執法部門執行即可。