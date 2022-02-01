國際奧委會希望北京冬奧會觀眾席上座率能達到30%-50%

鑒於北京冬奧會不面向公眾售票，國際奧委會表示寄希望通過另外的邀請方式，在一定程度上填補現場觀眾的數量。

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2月1日星期二，國際奧委會奧運會執行主任克里斯托夫·杜比表示，將為2月4日至20日之間的北京冬奧會發出邀請，彌補不對公眾售票的缺憾，希望比賽場館將迎來其容量30%到50%的觀眾。

北京在周日記錄到20例新冠陽性，為18個月以來最高的新冠陽性病例數。中國主辦方已宣布因疫情原因拒絕向大眾售票，改以邀請的方式進行；9月，中方宣布禁止來自中國以外的觀眾現場觀看奧運會。

國際奧委會奧運會執行主任克里斯托夫·杜比在2月1日星期二解釋稱，邀請的方式預計將給比賽場館觀眾席帶來其容量30%到50%的觀眾數量，具體規則根據比賽場地在室內或者室外，有所不同。“如果能夠達到50%，就已經是很不錯的成果了”。他強調，“這種為當地民眾設計的方案，將在保證觀眾席有一定觀眾的同時，保證每一個參與者的健康安全”。另外，杜比還提醒人們注意，“受邀參加的觀眾不僅會有中國人，還會有在中國生活的居民們，這意味着將會有外籍人士，這是非常好的。國際奧委會曾經對這一點進行特彆強調”。