奇怪：香港特首不出席冬奧 澳門特首卻與會

在部分西方國家外交抵制北京冬季奧運會和人權組織呼籲抵制冬奧之際，香港行政長官林鄭月娥以本地疫情反覆為由，拒絕出席冬奧；相反，同為中國特別行政區之一的澳門，其特首賀一誠則應邀出席4日晚上的冬奧開幕式。不少評論認為，林鄭月娥拒絕出席冬奧事有蹊蹺，亦不符合她的性格，可能反映她爭取連任的行情，而惟一可以排除的，是她藉此抵制冬奧。

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林鄭月娥去年底到北京述職時曾表示，期望能夠出席冬季奧運會，但她昨日在記者會上被問及會否出席時表示，述職時，香港疫情較為穩定，故期望出席盛會，回港後亦正式收到中央的邀請，但由於當時疫情逆轉，故已「馬上拒絕」邀請，她和丈夫均不會出席冬奧。她續稱，會透過電視直播觀看，亦預祝香港三名參加冬奧的選手能取得佳績。

不少評論員以「怪事」形容林鄭月娥拒絕出席冬奧一事，浸會大學政治及國際關係學系前助理教授黃偉國更形容，林鄭稱「馬上拒絕」是「心虛」的表現。他和一些網上評論員指出，冬奧是中國的重要場合，露臉和藉機與國家主席習近平等領導人面前露臉，對她爭取連任肯定有幫助；另外，以她的性格，亦不像是會為了指揮抗疫而拒絕赴京；至於這是被規勸留港處理疫情？她為免出現上京後不獲其他部委待見的尷尬局面，則不得而知。

香港特首選舉將於3月27日舉行，提名期為本月20日至3月5日，較去年暫時擬定的日期遲了五天。有傳是因為北京政府遲遲未就「祝福人選」拍板，但選舉事務處總選舉主任黃文超一直拒絕響應延期原因，不斷重申「沒有補充」。

另外，今屆特首選舉新增候選人資格審查表格，參選人須申報是否持有英國國民(海外)(簡稱BNO)身分或擁有台灣居留權、配偶的國籍，以及是否擁有外國居留權等。