約翰遜：俄羅斯集結大軍對烏克蘭構成明顯而迫切危險

烏克蘭危機：俄羅斯據稱繼續增兵，而各國則是加緊外交斡旋。周二到訪烏克蘭的英國首相約翰遜在表示，俄羅斯對烏克蘭進行軍事干預的危險“明顯”而“迫在眉睫”，約翰遜警告，"這將對俄羅斯和全世界都是災難性的”，他並敦促莫斯科“妥協讓步”，匈牙利總理前往莫斯科會見普京稱，"達成一項各方都能接受的協議是“可能的”，美國國務卿布林肯周二再次與俄羅斯外長拉夫羅夫通了電話。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，烏克蘭總統澤連斯基周二在基輔會晤了約翰遜，澤連斯基最近一直在"淡化"西方有關俄羅斯大規模入侵危險的警告。

約翰遜在記者會上表示，"危險是顯而易見和現實存在的，我們看到大批(俄羅斯）士兵在邊境集結，各種準備行動都預示着迫在眉睫的軍事威脅。

約翰遜警告："俄羅斯採取退讓並選擇外交解決至關重要，我認為現在仍然是可行的"。他說，我們準備對話，制裁行動也準備就緒。約翰遜說，這些制裁將在俄羅斯越過邊境的那一刻啟動。約翰遜稱，他將於周三與俄羅斯總統普京通電話。

烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯軍隊從邊境撤軍將是“一個非常重要的信號"，也是看莫斯科是否要繼續讓緊張升級的唯一答案。他說，如果戰事升級，將不僅是烏克蘭和俄羅斯之間的戰爭，而是歐洲的全面戰爭。

英國最近向烏克蘭運送反坦克導彈，以協助烏克蘭加強防禦。

另據法新社報道，周二訪問莫斯科的匈牙利總理歐爾班表示，西方國家和俄羅斯在烏克蘭問題上的“分歧”可以彌合，達成一項各方都能接受的協議是“可能的”。奧爾班在與俄羅斯總統普京會晤後向媒體表示，儘管“情況很嚴重，分歧很大，但仍然可以克服。”他表示：“有可能達成一項既保證俄羅斯和平安全又為北約成員國所接受的協議”。

在西方國家與俄羅斯關係因烏克蘭受到軍事威脅而陷入危機之際，匈牙利總理訪問莫斯科受到匈牙利反對派的批評。

另據路透社消息，美國國務卿布林肯周二與俄羅斯外長拉夫羅夫通了電話。布林肯表示，如果俄羅斯不希望發起軍事進攻，現在就應該撤走部署在邊境的軍隊。據美國一位沒有透露姓名的官員表示，雙方的會談持續了30分鐘，"坦率而具有專業性"，但對於擺脫烏克蘭危機仍沒有取得任何進展。