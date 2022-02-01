索羅斯預言習近平或無法連任

習近平能否在中共二十大連任是美國胡佛研究所最新一次會議關心的主題。圖為2015 年 9 月 3 日，在北京天安門前舉行的紀念二戰日本投降 70 周年閱兵式上，中國國家主席習近平出現在屏幕上的圖片。

美國斯坦福大學胡佛研究所日前召開研討會，習近平連任、美中關係、台灣安全等問題成為討論焦點。考慮到多重危機交叉，中共內鬥加劇等因素，美國著名投資家、億萬富翁索羅斯對習近平成功連任並不樂觀。

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索羅斯1月31日在胡佛研究所發言稱，“中國共產黨內有很強的反對習近平的力量，習近平精心安排想把自己提升到與毛澤東和鄧小平同等地位，可能不會發生”。

索羅斯在研討會上首先展示了這樣一幅世界圖景：“2022年將是 世界歷史上關鍵的一年。再過幾天，世界上最強大的專制國家中國將舉辦冬奧會。如同1936年的德國一樣，它將利用這一奇觀為其嚴格的控制體系贏得宣傳勝利。”

因此，“我們正處在或接近重要的決斷中，這些決斷將決定世界前進的方向。”“10月，中國共產黨第20次代表大會將決定是否讓習近平第三次連任中共總書記，而美國將在11月舉行關鍵的中期選舉。”

同多數觀察家的看法不同，索羅斯對習近平能連任相當懷疑。他表示，習近平黨內四伏的敵人，房地產危機引發的經濟危機，效果不佳的中國疫苗，人口出生率下滑，都是對習近平連任很不利的因素。

索羅斯認為中國正面臨以房地產市場為中心的經濟危機，房地產市場一直是習近平上台以來經濟增長的主要引擎，也是地方政府收入的主要來源。但房地產繁榮所依賴的模式已不可持續 ，價格上漲到普通人所難以承受的水平。2021年6月，住宅地價比前一年高出30%以上。恆大違約也是這一危機的連鎖反應。

與房地產密切相關的是中國面臨著嚴重的人口問題，中國實際的出生率遠遠低於公布的數據。專家測算，中國實際人口比官方公布的14億少大約1.3億，人口危機將加劇房地產危機，導致勞動力短缺、財政緊張和經濟放緩。

索羅斯還認為習近平面臨的一個棘手問題是中國的疫苗無法應對奧米克戎變種，習近平嚴酷的清零防疫政策對經濟活動已造成負面影響，清零政策也無法應對目前蔓延到中國越來越多城市、不再受到控制的奧米克戎。

這位曾形容習近平為“開放社會最危險的敵人”的金融家稱，習近平“他將私營企業置於中共的控制之下、破壞它們曾有過的活力，而不是讓私營企業蓬勃發展。習近平推出的‘中國夢’，說到底就是‘完全控制’，這種控制已經造成災難性的後果。”

索羅斯還表示，希望習近平可能會被一位對內不那麼專制，對外趨向和平的人所取代。