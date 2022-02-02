新冠病毒/中國

冬奧開幕在即 中國新報增36例本土新冠病例

新冠病毒變異株omicron © NIAID

作者： 小山 2 分鐘

根據中國國家衛健委今天通報，2月1日中國全境新增新冠病毒確診病例63例，本土病例有36例，其中浙江杭州最多，共15例。北京則有2例。浙江在過去一星期，確診病例突破百例。