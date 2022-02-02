冬奧開幕在即 中國新報增36例本土新冠病例 發表時間： 02/02/2022 - 11:10 新冠病毒變異株omicron © NIAID 作者： 小山 2 分鐘 根據中國國家衛健委今天通報，2月1日中國全境新增新冠病毒確診病例63例，本土病例有36例，其中浙江杭州最多，共15例。北京則有2例。浙江在過去一星期，確診病例突破百例。 廣告 繼續瀏覽後續 中央社今天引述中國衛健委網站發布稱，本土的36例確診病例中，浙江杭州共15例、天津12例、廣東6例，北京2例，均在豐台區、河北1例。無新增死亡病例。浙江杭州成為這波疫情的“重災區”，根據2月1日杭州市疫情防控工作新聞發布會公布的最新資料，杭州的確診病例已超過百例。這一輪杭州的疫情從1月25日開始，浙江大學醫學院附屬第二醫院的濱江院區，發現一名核酸檢測顯示為陽性的患者，複檢後確認感染Omicron變異株。該報道稱，截至2月1日，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1802例，累計治癒出院病例9萬9764例，累計死亡病例4636例。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 中國 新冠病毒