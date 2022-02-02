中國/人權

環時記者被批將體育“政治化”

發表時間： 更改時間：

北京冬奧會火炬接力儀式，2022年2月2日
北京冬奧會火炬接力儀式，2022年2月2日 © 視頻截圖
作者： 法廣
8 分鐘

面對全球各地此起彼伏的抵制北京奧運浪潮，中國官方反覆多次強調不應該將體育政治化，而與此同時，北京卻不斷利用舉辦奧運的機會向世界傳遞”正能量“。2月2日上午，北京冬奧會火炬接力啟動儀式在北京奧林匹克森林公園舉行。奧運火炬將在北京、延慶、張家口三個賽區進行，共有1200名火炬手參與傳遞，火炬接力活動將持續至2月4日。環球時報英文版記者陳青青2月2日在推特上發送了火炬接力啟動儀式的視頻，並且介紹了參與接力儀式中一位名叫齊法寶（Qi Fabao ）的在中印邊境受傷的中國解放軍戰士，引發推特網民的強烈反彈。

廣告

環球時報記者的推文寫道：“齊法寶, 中國人民解放軍指揮官在中印邊界加萬谷衝突中頭部受傷，他是北京冬奧會火炬接力參與者。“

環時記者被西方網民譴責將體育“政治化”
環時記者被西方網民譴責將體育“政治化” © 網絡

法國觀點周刊亞洲部記者Jérémie André Florès評論說：北京不斷重複說奧運會不應該被政治化（也不應該討論人權）...... 但卻在第一時間劫持奧運聖火，用於其民族主義宣傳（加爾萬河谷事件遠不是印度的挑釁，印方有20人死亡）。

Pékin répète sans cesse qu'il ne faut pas politiser les JO (et ne pas parler droits humains)...
Pékin répète sans cesse qu'il ne faut pas politiser les JO (et ne pas parler droits humains)... © 網絡

德國媒體人 Steffen Wurzel 吳策評論說：“這是中國領導人如何將冬奧會政治化的好例子。今天上午的火炬手之一是齊法寶，他是中國軍隊的老兵，在2020年6月印中邊境的致命衝突中在場。“

吳策還補充說，“任何批評#中國和#印度在#中國的邊境衝突的人都會有坐牢的危險。幾乎一年前，六名博主在這種情況下被逮捕。“

 

德國媒體人Steffen Wurzel 吳策的推文
德國媒體人Steffen Wurzel 吳策的推文 © 網絡

 一位與歐盟駐中國大使郁白(Nicolas Chapuis)同名同姓的網民也嘲諷地表示：“不不不，奧運與政治無關......

 

Nicolas Chapuis : 不不不，奧運與體育無關！
Nicolas Chapuis : 不不不，奧運與體育無關！ © 網絡

流亡澳洲的中國異議藝術家巴丟草也嘲諷說： 

 

中國著名異議藝術家巴丟草推文
中國著名異議藝術家巴丟草推文 © 網絡

多位網民在環球時報記者的推文下評論說：“你們就是這樣歡迎印度運動員的嗎”

多位網民在環球時報記者的推文下評論說：“你們就是這樣歡迎印度運動員的嗎”
多位網民在環球時報記者的推文下評論說：“你們就是這樣歡迎印度運動員的嗎” © 網絡

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw