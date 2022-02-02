環時記者被批將體育“政治化”

面對全球各地此起彼伏的抵制北京奧運浪潮，中國官方反覆多次強調不應該將體育政治化，而與此同時，北京卻不斷利用舉辦奧運的機會向世界傳遞”正能量“。2月2日上午，北京冬奧會火炬接力啟動儀式在北京奧林匹克森林公園舉行。奧運火炬將在北京、延慶、張家口三個賽區進行，共有1200名火炬手參與傳遞，火炬接力活動將持續至2月4日。環球時報英文版記者陳青青2月2日在推特上發送了火炬接力啟動儀式的視頻，並且介紹了參與接力儀式中一位名叫齊法寶（Qi Fabao ）的在中印邊境受傷的中國解放軍戰士，引發推特網民的強烈反彈。

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環球時報記者的推文寫道：“齊法寶, 中國人民解放軍指揮官在中印邊界加萬谷衝突中頭部受傷，他是北京冬奧會火炬接力參與者。“

環時記者被西方網民譴責將體育“政治化” © 網絡

法國觀點周刊亞洲部記者Jérémie André Florès評論說：北京不斷重複說奧運會不應該被政治化（也不應該討論人權）...... 但卻在第一時間劫持奧運聖火，用於其民族主義宣傳（加爾萬河谷事件遠不是印度的挑釁，印方有20人死亡）。

Pékin répète sans cesse qu'il ne faut pas politiser les JO (et ne pas parler droits humains)... © 網絡

德國媒體人 Steffen Wurzel 吳策評論說：“這是中國領導人如何將冬奧會政治化的好例子。今天上午的火炬手之一是齊法寶，他是中國軍隊的老兵，在2020年6月印中邊境的致命衝突中在場。“

吳策還補充說，“任何批評#中國和#印度在#中國的邊境衝突的人都會有坐牢的危險。幾乎一年前，六名博主在這種情況下被逮捕。“

德國媒體人Steffen Wurzel 吳策的推文 © 網絡

一位與歐盟駐中國大使郁白(Nicolas Chapuis)同名同姓的網民也嘲諷地表示：“不不不，奧運與政治無關......

Nicolas Chapuis : 不不不，奧運與體育無關！ © 網絡

流亡澳洲的中國異議藝術家巴丟草也嘲諷說：

中國著名異議藝術家巴丟草推文 © 網絡

多位網民在環球時報記者的推文下評論說：“你們就是這樣歡迎印度運動員的嗎”