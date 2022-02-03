中國官方宣布習近平明晚出席北京冬奧開幕式 消息稱洪秀柱也去

由中國官媒新華社今天報道稱，中國國家主席習近平將出席在中國國家體育場舉行的北京冬奧開幕式，並宣布本屆冬奧開幕。

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據中央社今天引述消息報道說，中國國家主席習近平4日晚間將出席北京冬季奧運開幕式。習近平今天也在國際奧委會會議中，指中國已做好準備，為世界奉獻一屆簡約、安全和精彩的奧運盛會。

此前媒體透露，包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）等國家領袖將出席冬奧開幕式。中國大陸國台辦3日也證實，前國民黨主席洪秀柱將應邀出席開幕式。

該報道說，習近平今天透過視訊向國際奧委會第139次全會開幕式發表致詞時，指目前世界百年未有之大變局，和世紀新冠肺炎病毒疫情疊加，人類面臨多重困難。國際奧委會領導奧林匹克運動勇毅向前，為推動全球共克時艱、團結合作發揮重要而獨特的作用。

他又強調，中國做好了準備，將竭誠為世界奉獻一屆簡約、安全和精彩的奧運盛會，踐行“更快、更高、更強－更團結”的奧林匹克格言。

中央社說，中國大陸國台辦今天午間證實，前國民黨主席洪秀柱已於昨天抵達北京，將應邀出席4日舉行的北京冬季奧運開幕式。

洪秀柱3日上午透過臉書表示，她非常高興受邀出席北京冬奧開幕，已平安抵達北京，配合嚴格的防疫措施，進入了冬奧會場。洪秀柱還說，奧運的精神是“團結、和平、友誼”，期待奧運聖火的光輝也能照耀海峽，讓兩岸逐漸消弭現在的分歧與冷漠。