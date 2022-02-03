《赫芬頓郵報》：2022年北京奧運如何成為中國的陷阱

2022年北京冬奧會將於2月4日晚正式開幕式。《赫芬頓郵報》在開幕前一天發表題為“北京冬奧如何對中國來說成為陷阱”的文章。文章表示：此次冬奧之後，中國將成為即舉辦過夏季和冬季奧運的國家。中國多麼想通過盛大的體育活動來展現其世界強國的地位；但2022年不同於2008年，此次冬奧是在不利於中國的環境中舉行的。文章表示：通過體育運動來展現其影響力和軟實力，這是中國幾十年來一直試圖打破其威權政體的重要舉措。

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法國軍事學院戰略研究所中國問題專家卡米爾·布魯吉爾(Camille Brugier)表示：“對於所有世界大國而言，體育在中國外交中佔有重要地位”。法國國際關係研究院研究員中國問題專家馬克·朱利安（Marc Julienne）表示：當中國渴望成為技術、經濟和外交強國時，佩戴上成功的體育標誌非常重要。

中國問題專家布魯吉爾(Camille Brugier)分析說：在於美國，更確切地說與西方國家競爭激烈的時候，中國希望利用體育盛事來得以喘息。因為全球觀眾都在注視着國際大型比賽。而中國政府希望利用這個機會來展示他的發展模式、它宏偉的基礎設施；為了提升中國的國際形象，她需要向世人展示中國比大家想像得更發達、更強大。馬克·朱利安（Marc Julienne）補充道：所有這一切同時會激發了民眾的愛國主義情緒，並將體育作為“增長的接力點”；帶動旅遊業；帶動民眾的冬季體育活動等等。

中國問題專家布魯吉爾(Camille Brugier)還表示：很顯然，中國此次是大力在複製2008年夏季奧運成功的模式。那一次曾是中國體育運動真正的轉折點。2008年夏季奧運的準備工作，無論在基礎設施投資上還是在運動員的水平上都創造了奇蹟。法國專家表示，2008年的北京奧運會，金牌榜前兩名為中國（51金）、美國（36金），排名第三的俄羅斯以23金被遠遠甩開，這是中國人70多年要實現的夢想。

法國專家表示：美國金牌榜落後中國，這是體育霸權的終結。中國至今還能感受到這一殊榮。她認為，中國已確立了 30 年來作為世界奧林匹克運動大本營的地位。 中國還在努力讓冬季再成功一次。如果沒有像跳水、乒乓球或體操這樣的獎牌提供者，那麼短道或自由式滑雪的努力也會開始結出碩果。

顯然，根據卡米爾·布魯吉爾的說法，試圖複製 2008 年夏季奧運會的成功，這是中國體育運動的真正“轉折點”。 準備了很長時間，無論是投資基礎設施建設還是訓練高水平的運動員，2008年北京奧運會確實標誌着一個關鍵時刻，中國成為70多年來第一個超過美國和俄羅斯的國家（或蘇聯）在獎牌榜上。

《赫芬頓郵報》寫道：中國從不怕動用大規模資源，在體育大國的餐桌上為自己掙得一席，並從同樣的影響力中獲益。 例如，它尋求在世界體育管理機構層面具有越來越大的影響。 自 2020 年 11 月起，她擔任代表奧林匹克學科的 40 個聯合會之一的國際帆船聯合會主席，並在這些機構中擁有越來越多的副主席職位，這是為今後擔任主席的最佳墊腳石。 此外，中國還在將其網絡擴展到更保密但不斷發展的運動，例如在奧運新項目滑板或攀岩等領域獨佔鰲頭。

中國國家主席習近平一直想實現他的足球強國夢。足球成為體育聖杯。法國國際關係研究院研究員中國問題專家馬克·朱利安（Marc Julienne）表示：中國也要在主要體育項目中不斷發展壯大，其計畫是到 2050 年帶領男足在世界盃上奪冠。一個有點瘋狂的夢想通過前所未有的規模決策推行，但好像有些事與願違。足球運動被傳授給數百萬在校兒童。中國哲政府從2019年來，計畫建立3000所幼兒園以培養中國的下一代足球人才。為了提升水準，“我們的想法是吸引知名球員和教練參加中國錦標賽，以使整個學科走向高端”。

除了在國內培養和選拔體育人才，中國人也要走向世界，在多地為自己找一席之地。例如，在非洲，通過建設優質的基礎設施，特別是體育場館，中國希望繼續確立自己作為當地領導人的特權對話者的地位，並被視為民眾的善意支持者。中國向非洲多國免費提供的體育場館，又以獲取如礦產開採權的方式擴大其影響。

法國體育地緣政治專家、法國國際關係與戰略研究院（IRIS）Iris 研究總監卡羅爾·戈麥斯( Carole Gomez)最近對法國國內新聞電視台解釋說：“習近平鼓勵商界大力投資足球，向他們解釋體育可以成為跨入歐洲或國際市場的門戶。”