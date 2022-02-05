法國專家：中俄之間與其說是友誼不如說是互不信任

中俄發表聯合聲明後，法國媒體再次做不同的解讀。法國電視國際五台（TV5MONDE）2月5日專訪了法國國際關係研究院（IFRI）的研究員馬克·朱利安（Marc Julienne）先生。他表示：中俄關係升溫是有緣由的，它不是牢固的聯盟，而是理性的聯手；權宜之計的友好關係。本台給大家介紹的此篇文章的標題為“中俄之間與其說是友誼不如說是相互不信任”。(Entre la Russie et la Chine, la méfiance plutôt que l'amitié)

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法國電視國際五台記者問：中俄兩國是從何時開始穩固關係的？

馬克·朱利安答：我們需要記住一個年代，就是俄羅斯佔領克里米亞的2014年。那時俄羅斯總統普京發現自己在國際舞台上孤立無援，即可把俄中關係推向了前台，以打破這種孤立，表明俄羅斯並不孤單。這樣做不是和中國有戰略聯盟，而是一種政治上的表現。例如兩國大規模的聯合軍演或雙邊峰會亮點，這都不能說明是戰略聯盟。此次普京利用冬奧的機會訪華亦是如此。

朱利安認為，俄羅斯和美國的對抗升級還會加強俄中的戰略關係。特別是中國與俄羅斯在反對華盛頓方面有着共同的利益。 這是雙方加強合作的一個非常重要的組成部分 。兩國在 1950 年代有一段強有力的合作時期，隨後在 1960 年出現外交裂痕。在冷戰期間，兩國關係仍然複雜。 從 1970 年代開始，美國人向中國人靠攏，試圖儘可能地孤立前蘇聯。 在冷戰結束和 1990 年代，合作重新開始，儘管中國對俄羅斯軍事技術的工業間諜活動在 2000 年代初期給兩國關係帶來了新的寒意。

法國電視國際五台記者問：為什麼中俄之間又會相互依賴呢？

馬克·朱利安答：中國依賴俄羅斯的石油和天然氣能源供應。 過去 20 年來，北京一直在尋求能源供應多樣化，這些能源曾經主要來自阿拉伯灣，並經過馬六甲海峽和南中國海。因此，中國的石油供應極易受到這一瓶頸的影響。 中國隨後試圖使其石油供應商和供應路線多樣化。 尤其是俄羅斯和土庫曼斯坦，由於新的管道，現在完全符合這一多元化戰略。

在能源領域，這也使俄羅斯對中國具有很大的影響力，因為它現在是其主要供應商之一。

法國電視國際五台記者問：俄羅斯和中國向全世界標榜各自的“友誼”。 但它真的是一種“聯盟”嗎？

馬克·朱利安答：我們聽到很多關於中俄“聯盟”的討論。 我認為情況並非如此。 雙方都存在很大的不信任，尤其是俄羅斯方面。 莫斯科對其合作夥伴中國非常謹慎，尤其是俄羅斯政府和軍隊不願使用的中國數字技術。俄羅斯也對中國人口向俄羅斯遠東人口稀少的地區擴張有着根深蒂固的憂慮。 最後一點就是，中亞是兩個大國之間的競爭地區，由於新絲綢之路的發展、安全夥伴關係和武器出口，中國在其中的影響力越來越大。

法國電視國際五台記者問：他們之間是一種什麼樣的夥伴關係呢？

馬克·朱利安答： 那是各取所需的關係。 雙方都知道如何找到共同利益點。 以空間領域為例。 今天，一方面是美國，另一方面是中國和俄羅斯之間的月球競賽存在爭議，目標是到 2030 年建立一個月球軌道站。歷史上領先的太空強國俄羅斯不再有實現其野心的手段，至少無法再孤軍奮戰。 莫斯科和北京因此簽署了一項月球探測合作協議，並共同建造月球軌道站（但條款仍然非常模糊）。 這又是與美國直接的競爭。

法國專家表示：因此，中俄聯姻是權宜之計，是一種有利可圖的夥伴關係。 我們距離包括共同防禦條約在內的外交、政治和軍事聯盟還很遠。 再者，如果烏克蘭爆發戰爭，中國也很難出手幫助俄羅斯。 這當然不是莫斯科對北京的要求。此外，在某些領域，他們的利益存在分歧。 應該記住，俄羅斯向印度出售了大量武器，印度與中國存在邊界爭端。

法國電視國際五台記者問：烏克蘭衝突是對中俄對抗西方力量平衡的考驗嗎？

馬克·朱利安答：烏克蘭衝突絕對是俄羅斯自身的衝突，莫斯科和北京之間沒有結盟，也沒有就普京應該在烏克蘭做些什麼進行合作。 俄羅斯只是在等待中國的政治支持。 另一方面，中國和俄羅斯非常有興趣觀察美國和歐洲的反應。我認為普京和習近平一樣都認為西方正在衰落，他們不再有力量或意願參與高強度的衝突。 如果來一個貨真價實的較量，烏克蘭危機將可測試上述假設。

中國對烏克蘭危機直接感興趣，因為它懷有針對台灣的統一想法。 中國聲稱有一天將奪回該島，包括不排除使用武力的手段。 如果美國人和歐洲人對烏克蘭沒有反應，這將增強北京對其在東亞地區擴張計畫的信心。

反對北約東擴是俄羅斯和中國加強雙邊關係的另一個交彙點。 俄羅斯在其西側直接面對大西洋聯盟，並且仍然堅信北約會繼續擴張的野心。 就中國而言，對北約機構也越來越感興趣。

2022年6月，下屆北約峰會將召開，峰會期間將規畫北約新戰略理念。 這是為了確定該組織未來十年的目標和抱負。 迄今為止，中國並未被納入此類文件。 毫無疑問，它將在這一屆中佔有不可忽視的一席之地，這對北京來說不是個好消息。

法國電視國際五台記者問：俄羅斯和中國領導人藉由舉辦冬奧舉行會面意味着什麼？ 他們發表了一份聯合聲明，譴責美國的影響力和西方軍事聯盟的作用，這又是為了什麼？

馬克·朱利安答：兩人會面對於展示中俄“友誼”非常重要。 這兩個國家有興趣在總體上向美國和西方顯示他們在靠近；在和解，正是為了讓人們相信他們有一種聯盟。 習近平已經兩年沒有親自會見國家元首，也沒有離開過中國。 在一個衛生措施極為嚴格的國家，兩國元首不戴口罩的合影相距僅50厘米，頗具象徵意義。 不戴口罩、不遵守防疫措施的新聞照旨在展示這兩個“朋友”之間有多麼信任。

朱利安最後表示：在抵達北京的前兩天，普京在中國官方通訊社“新華社”發表長文。 他對兩國在各領域的密切合作表示敬意，祝賀他的同行對疫情的管理和奧運會的組織工作。 他還強調了國際事務中的巨大融合，特別是反對“北約”和美國、澳大利亞和英國之間的“奧庫斯”AUKUS聯盟。 不謀而合的是，兩位領導人在聯合聲明中均強調了這兩個要素。