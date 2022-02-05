習近平今啟外交馬拉松

今天周六，習近平在北京為前來參加奧運會的外國領導人舉辦了一場午宴，在因新冠肺炎病毒而沒有客人的兩年後，中國國家主席開始了一場外交馬拉松。但消息沒有列出習近平與到訪外國領導人會談情況以及出席北京人民大會堂宴會的外國賓客細節名單。

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據法新社今天自北京報道說，在星期五與俄羅斯總統普京會談之前，這位在北京的強人主要通過視頻會議與其他世界領導人進行會談交流。中國國家主席習近平已經兩年多沒有離開過中國，他最後一次與外國領導人會面是在2020年3月，當時巴基斯坦總統訪問中國。

現在，在北京冬奧會（2月4日至20日）召開之際，約有20位領導人前往中國。據中國國家媒體報道，星期六中午時分，他們在天安門廣場邊上宏偉的人民大會堂受到習近平的接見，習近平也為他們舉行了一場宴會。

根據官方圖片顯示，外國客人的桌子被安排在一個巨大的長方空間。中間是鮮花和一個奧運場館的模型。水晶吊燈和紅燈籠主導着這個巨大的接待大廳，宴會有一個樂隊現場助興。

埃及總統阿卜杜勒-法塔赫-西西和沙特王儲穆罕默德-本-薩勒曼尼，以及少數歐洲和亞太國家領導人是賓客。

但以美國為首的幾個西方國家決定不參加北京奧運會，他們譴責中國特別是在穆斯林維吾爾族居住的新疆西北部地區的侵犯人權行為。在沒有聲稱抵制北京冬奧會的情況下，許多國家也以新冠病毒大流行病的理由而避免派遣國家元首到北京。

在沒有相關西方賓客頭條新聞的情況下，中國政府正在用一份其他國家友好的領導人的名單作為彌補，其中一些國家領導人不乏也受到華盛頓批評或人權方面受指責。

據中國國家電視台CCTV報道，中國國家主席周六與哈薩克斯坦總統卡西姆-若馬爾特-托卡耶夫進行了一對一的會談。哈薩克這個與中國接壤的中亞國家在1月初經歷了血腥的騷亂，該示威騷亂在莫斯科的幫助和北京的批准下遭到鎮壓。