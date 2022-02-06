2月6日是武漢不明傳染性肺炎疫情的吹哨人李文亮醫生不幸去世兩周年。中國官方沒有公開紀念活動，而民間有許多人向這位染疫殉職的醫生表達緬懷敬仰之意。有新冠病毒感染者指出，李文亮的話語權被剝奪就意味着真相被剝奪，導致發生在武漢的病毒禍害了全世界。武漢新冠肺炎死難者家屬表示，李文亮事件只有在言論自由和新聞自由缺失的中國才會發生，難屬們應該勇敢發聲，追責隱瞞疫情的官員，要求國際社會追查病毒源頭，以免後患無窮。

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今年2月6日是農曆大年初六，中國城鄉還在春節假期中，許多網友到仍然開放的李文亮微博賬號@xiaolwl來拜年問候，把這位不幸殉難的疫情吹哨人視為凡人中的英雄，把他遺留的微博賬號當作一面虛擬的“哭牆”。

李文亮的微博賬號目前粉絲多達154.4萬。他臨終前在病床披露確診新冠肺炎的最後一條微博後面評論留言超過百萬，留言者至今絡繹不絕。

他確診前一天（2020年1月30日）發出的一條微博扼要說明了他“被造謠”和被患者傳染新冠病毒的過程。“1月3日，公安局找到我並簽了訓誡書。之後我一直正常工作，在接診了新冠病毒肺炎患者後，1月10號我開始出現咳嗽癥狀，11號發熱，12號住院。”

在這條微博中，李文亮質疑當局通報聲稱沒有人傳人的隱瞞疫情說法。“那時候我還在想通報怎麼還在說沒有人傳人，沒有醫護感染”。他還披露，“我的父母也在住院中。”

中國官方當時的通報直到李文亮醫生被傳染住院兩天後（1月14日）才由“未見明顯人傳人”改口稱“不排除有限人傳人”。

李醫生的肺腑之言

病床上的李文亮在發出上述微博的當天接受財新網採訪時說：“大家知道真相更重要，平反對我而言不那麼重要了，公道自在人心。”

他還指出，“一個健康的社會不該只有一種聲音”。緊跟這句話後面，他還說了另一句發人省思的話：“不同意利用公權力過分干預。”

這位眼科醫生生前是九千萬中共黨員中的一員，在現行體制內享有優越的社會和政治地位，本來前程似錦，但這場來歷不明的疫災改變了他的生命軌跡。