2008與2022：兩屆北京奧運會上普京地位華麗升遷

14年前，在北京夏季奧運會上，俄羅斯總統弗拉基米爾·普京不得不將中國國家主席身邊的位置讓給美國總統，但在4日開幕的北京冬季奧運會上，他將與中國國家主席習近平單獨舉行午餐會談，享受主人公的待遇。正分別因尖端技術和烏克蘭事件與美國對立中的中俄兩國的關係將以奧運會為契機變得更加密切。

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據朝鮮日報一項報道稱，14年前還不敵布什，普京如今在北京冬奧會上升成主人公。

當地時間2日，據俄羅斯塔斯社報道稱，俄羅斯總統外交事務顧問尤里·烏沙科夫在接受記者採訪時表示，4日，中俄首腦將在北京舉行午宴兼首腦會談，並簽署能源、金融領域等超過15個領域的合作協定。他表示，雙方還在準備有關國際關係的聯合聲明。不同於通常以奧運會為契機召開的形式主義首腦會談，本次會議旨在要取得實際成果。他指出：“中國（和俄羅斯）一致認為不能在危害其他國家安全的情況下確保本國的安全。” 並強調了中國在最近的烏克蘭事態中對俄羅斯的支持。

2008年北京夏季奧運會時，普京也曾訪問北京，會見時任中國國家主席胡錦濤並共進午餐。但當時受邀的並非普京一人。在開幕前在人民大會堂舉行的歡迎午宴上，各國首腦排隊會見胡錦濤後一同前往午宴現場。從當時的入場畫面來看，站在胡錦濤旁邊的是時任美國總統喬治·W·布什。普京站在布什總統的夫人勞拉女士的旁邊。也就是說，胡錦濤與他們兩人是分開入場的。

而在本屆2022年北京冬奧會上，習近平和普京決定在開幕式前單獨舉行午宴，其他國家首腦將於開幕式第二天的5日出席由習近平主持的團體午宴。

該報道稱，隨着美國、日本等來自中國東部的壓力不斷加大，習近平尤其重視與位於中國西部的莫斯科的關係。2014年，習近平親自出席了俄羅斯索契冬奧會開幕式。那是中國最高領導人首次親自出席國際體育活動。習近平擴大對俄羅斯天然氣的進口規模，在新建的中國核電站安裝俄羅斯產核反應堆。中俄貿易規模去年達到1400億美元，創下歷史新高。

據朝鮮日報稱，而俄羅斯方面，同樣需要中國協助對抗在西側對俄羅斯施壓的北大西洋公約組織（NATO）的東進。當地時間1日，普京同訪問莫斯科的匈牙利總理歐爾班·維克托舉行會談後，在新聞發布會上主張稱：“如果烏克蘭加入北約，俄羅斯和北約之間可能會爆發‘戰爭’。”原因是烏克蘭政府公然稱：“將通過武力等方法收復（2014年被俄羅斯搶走的）克里米亞半島。”普京一改此前“軍事措施”之類的間接表達，直接使用“戰爭”一詞，因此有人觀測認為，在本屆北京奧運會期間，普京可能會對烏克蘭採取軍事冒險行為。