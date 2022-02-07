中國：反對聲中 美國影片《搏擊俱樂部》結尾被恢復

美國著名電影導演大衛-芬奇的經典之作《搏擊俱樂部》的結尾，最近幾個星期，在中國遭改引發觀眾的震驚和評論熱潮後，網絡播放平台終於恢復播放原始版本。

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法新社發自北京的報道指出，中國政府每年只允許少數幾部外國電影上映，審查人員會毫不猶豫地刪除被認為是令人不安或是由顛覆性的場景。

1999年在美國上映的《搏擊俱樂部》，由好萊塢巨星布拉德-皮特和愛德華-諾頓主演，一經上映就吸引了大批觀眾，是當年的熱門大片，成為導演的經典之作，但20多年後，影片的最後結局在中國被徹底改寫。 上個月，騰訊視頻平台上播放的版本卻與原版完全相反，對此影迷十分不滿。

影片原版的結尾是，由愛德華-諾頓扮演的影片敘述者，殺死了由布拉德-皮特扮演的他想象中的另一個自我，然後目睹了摩天大樓的爆炸，暗喻英雄夢想中的現代世界的毀滅。

此前在中國播出的修改版本，則是以黑屏和一段字幕結束了電影："警察挫敗了計畫，逮捕了所有罪犯，防止了炸彈爆炸。字幕還稱，布拉德-皮特扮演的角色已被送入 "精神病院"。

騰訊方面沒有對恢複電影原版發表評論。 法新社報道指出：很難說這些修改是否是由當局強加的。

2019年，《波西米亞狂想曲》一片中，皇後樂隊主唱弗雷迪-墨丘利性行為的幾段場景已從在中國播放的版本中被刪除。

為了獲得中國市場的批准 好萊塢電影公司有時也會主動從電影中剪掉某些場景。