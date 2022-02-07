北京冬奧 穆斯林國家對維吾爾人遭迫害保持緘默

雖然抵制北京冬奧會的呼聲不斷增加，但卻無一個穆斯林國家譴責中國對維吾爾少數民族施加的暴力行為。這也成為法國媒體在冬奧會開幕之際關注的焦點。

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北京冬奧開幕了，法國快訊周刊報道指出，中國國旗在北京奧林匹克體育場高空飄揚。 各國代表團的芭蕾舞表演已經結束。 兩位頭戴白帽、肩披紅夾克的中國運動員迪尼格爾·伊拉木江和趙嘉文把奧運聖火傳送到北京鳥巢圍場的中央。

主聖火壇點燃，聖火傳遞儀式大功告成，奧林匹克北京冬季運動會終於開始了！如果說周五(2月4日)的慶典活動順利進行，那麼它在以美國為首的許多西方代表團抵制的背景下，也揭示了遠遠超出體育框架的着眼點。

快訊周刊在玉潔冰心及仙氣十足的冬奧會開幕之際注意到，怎麼那些穆斯林國家對新疆維吾爾人的被迫害出奇地保持沉默。

強制性勞役： 除了俄羅斯總統普京在烏克蘭冬奧代表團出場時，技巧地演出倦態午休睡意之外，這個開幕式還有另一個令人矚目的標誌：

那就是負責傳遞北京冬奧聖火最後一棒的雙人組的其中一人，就安排了中國運動員迪尼格爾·伊拉木江；中國越野滑雪運動員伊拉木江就是來自維吾爾少數民族所在地的新疆。拉烏爾-丹杜蘭德戰略研究 (la Chaire Raoul-Dandurand )地緣政治觀察站的主席彥·羅氏指說：“這是一個顯着的政治選擇，以回應西方對中國政府在新疆內部設立勞動拘留營的抨擊。 通過聖火傳遞人這一安排，中國當局希望因此對外展示維吾爾人融入中國社會組織的形象。”

幾年來，北京政權一直被指控任意拘禁近 100 萬來自該國西北部新疆維吾爾少數民族的穆斯林，以回應 2009 年至 2014 年之間所發生的那些被歸咎於由伊斯蘭或分裂主義者維吾爾人發動的襲擊事件。當局對他們施以強迫勞動，關入改造營、性暴力、強迫結紮、酷刑等等。搜集中國政府對維吾爾人鎮壓的研究工作及證詞可說堆積如山。 而共產黨卻將這些集中營描述為打擊反對“宗教極端主義”的“再教育中心”。

西方國家的行動： 面對這些屢次侵犯人權的行為，習近平領導的國家面臨的壓力越來越大。 此前，隨着冬奧會的臨近，多國政府也紛紛發出呼聲。

許多國家的政府隨着奧運會的臨近，也紛紛發出抵制呼聲。 美國、加拿大、澳大利亞和英國已選擇不派出任何官方代表團。

法國在沒有抵制北京冬奧的情況下，國民議會趕上這項體育時事風潮，通過了一項譴責維吾爾人種族滅絕的決議案。

然而，沒有一個穆斯林國家參與了這項旨在譴責中國政權對維吾爾少數民族施加暴力的國際行動。

外交利益的理由首先可以解釋這一立場，政治學講師和伊斯蘭教專家瑟尼格(Haoues Seniguer )詳細說明：“無論什麼強大國力的政權，從來沒有真正的朋友，只有當出現利益關係時，才能論及朋友。這些穆斯林國家現今不願干涉，因為他們無法從中獲得什麼獲益。”

第一大商業夥伴 ：“如果我們以巴基斯坦或印尼為例，這些國家在文化、商業甚至政治上都與中國有着非常密切的關係。中國並不打算與鄰國鬧得不愉快”，彥·羅氏繼續說道。自 2013 年習近平上任以來，通過商業網絡將中國與南亞、東歐和中東聯繫起來的龐大戰略項目，它可能使得中國更接近大部分的穆斯林國家。印度尼西亞對中國的依賴就是很好的明證，例如：北京既是其製成品的主要供應商，也是其原材料的第一個客戶。

瑟尼格對此總結道 ：“根據經濟利益，各國很少關注侵犯人權行為”。2020年，中國已經比西方國家更進一步成為海灣國家的主要經濟夥伴；根據中國共產黨提出的數據，中國近70%的石油來自該地區。

除了商業利益的考量，許多穆斯林國家的沉默也說明了中國文化的影響力。 “中國外交往前衝，美國或歐洲公司剛好相反。

中國政府的講話很簡單：“我們不會剝削你，我們尊重你，但我們會以雙贏的邏輯讓你更接近。” 東南亞或中東的許多國家更願意與中國討論”，彥·羅氏 指出。反美姿態也吸引了那些對美國的敵意佔主導地位的國家，例如埃及。

有了這種話語權，對於像伊朗這樣立場與其他中東的沒有任何關係的阿拉伯國家，這也成為中國可以強硬把自己成為這類國家聯合夥伴的理由。彥·羅氏還說： “他們建立了一個聯姻國的理由：我們有一個共同的敵人：西方。”

同時，中國從不對盟國或敵對政權發表任何評論。 它幾乎不幹涉他國事務的事實推促許多大國也這樣做。這名研究人員嘲笑道 ：“在專制政權之間，他們在不幹涉原則下相處得很好。”

沙特阿拉伯在國際舞台上仍因卡舒吉事件而受到削弱，但它在與中國的關係上保持低調及含蓄。 如果這些國家的人民可以被拘留營內維吾爾人的命運所觸動，但他們的政府會視而不見。

瑟尼格進一步說明：許多穆斯林國家正試圖與這個維吾爾人權的問題保持距離，就像有些人對巴勒斯坦問題的作法一樣。

土耳其，一個泯滅的聲音： 就土耳其而言，一名足球運動員的案例就極具標誌性。 2019年12月，一名土耳其裔德國球員梅蘇特·厄齊爾公開質疑穆斯林世界對維吾爾人命運的緘默。這是最先公開發言譴責的聲音之一：“《古蘭經》的副本被燒毀……清真寺被毀……伊斯蘭學校被取締……宗教知識分子一個接一個地被殺……穆斯林的兄弟們被強行送進拘留營……但是這些穆斯林卻保持緘默。

我們聽不到這些穆斯林人的聲音”。而他在此前曾經得到過與他關係密切的土耳其總統埃爾多安的支持。

土耳其長期以來一直在為維吾爾族人民做貢獻。 說土耳其語的維吾爾人的遭遇在土耳其人民和權力的奧秘中激起了一股支持的浪潮。

彥·羅氏還說：“土耳其是與維吾爾人在文化上最相似的穆斯林國家。” 埃爾多安總統曾三番兩次敦促中國主席審查其對維吾爾人實施的再教育政策。

然而，多年來，經濟利益打敗了土耳其的堅定立場。特別是在解決敘利亞衝突方面， 為了尋找新的外交夥伴關係，土耳其總統優先考慮與北京保持良好關係，而忽略了在中國受迫害的穆斯林少數民族了利益。

2020 年 12 月，土耳其領導人因此批准了一項將維吾爾人引渡到中國的條約。 雖然土耳其在外交上一直明確表示，只有恐怖攻擊的肇事者才會被送到中國，然而這一動作就是與維吾爾人最親近的國家之一的一項疏遠的標誌。

快訊周刊最後還指出，而代表中國持着聖火跑最後一站，傳遞並點燃北京冬奧聖火的這位來自新疆維吾爾少數民族的中國越野滑雪運動員迪尼格爾·依拉姆江即使有再好的比賽成績，應該對新疆當地的情況不會帶來什麼改變吧！