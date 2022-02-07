法國體育大報專訪彭帥被批奧威爾式專訪

國際女子網球協會WTA表示，儘管彭帥最近接受了法國日報《隊報》的採訪，但仍對彭帥感到擔憂。

法國體育大報『隊報』借北京冬奧會之際，罕見完成了對中國女子網球名將彭帥的長篇專訪。但是，隊報的長篇專訪反而加重了疑惑，隊報總編出面解釋，也沒有釋去多少疑問。

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『隊報』對彭帥能“第一次接受一家國際獨立媒體採訪“解釋說：當他們提出採訪彭帥的申請時，中國奧林匹克委員會提出的條件是，彭帥要用中文回答提問，採訪的問題要事先提交，發表時不得附加任何評論”。

彭帥11月2日發表長篇博文揭露被迫與前中共常委、國務院副總理張高麗發生性關係一事，她說即使“以卵擊石”自取滅亡，也要把事實公布出來，長文發出後，不足二十分鐘便被刪去。

但彭帥在隊報採訪時表示她從未指控任何人性侵她，而且強調是自己刪除了自己貼在微博的文章，記者問為什麼要刪去這篇控訴文章，她只回答說：“因為我想刪”。彭帥發表文章指控張高麗強迫與她發生性關係後數周渺無音訊，彭帥則解釋說，她從來沒有人間蒸發，只是收到很多信息，無法一一回答。

隊報的報道遭到不光法國同行和讀者的批評，也有許多國際同行毫不留情地批評。知名網絡雜誌『Slate』編輯部主任Christophe Carron發推，對隊報的報道感覺“很不舒服”，“接受中國政府的條件（沒有任何批判的觀點）發布三頁長篇報道，其中最主要的信息就是彭帥宣布終結職業生涯，這沒有什麼可值得驕傲的”。

隊報同意只發表運動員的回應，不添加任何評論。BBC中國特派記者Stephen McDonell發推批評這樣的報道更像是“宣傳”。法國解放報記者Etienne Baldit發推形容隊報的“奧威爾式”的專訪很“悲哀”。

在這家體育日報的臉書專頁，不少讀者持相同看法。一位用戶寫道：“你們善意地轉述了一堆謊言……她的發言經過消毒和控制……”。另外的讀者問道： “為什麼『隊報』要去 參加這個化裝舞會？”還有人諷刺隊報成了中方的“宣傳機器”。

法國『巴黎人報』則分析，從隊報總編發表相關專訪後兩次接受訪談可以看出，隊報並非是傻瓜。隊報總編表示，“你不可能不懷疑這位36歲的準備告別職業生涯的中國女孩的談話的真實性”。這位總編還表示，“我們知道她不會對我們說官方版本是假的，而且她確實遭到了中國高級領導人的性侵犯，我們知道這是一次她無法說出真相的採訪。 ”

隊報總編接受採訪時表示，認為有必要儘管從彭帥談話的“字裡行間”去體味。 “當她解釋她經歷過壓力的時刻（……）時，壓力很大等等，信息量還是很大的。

“她的故事中存在着一種精神分裂，一方面，她知道她周圍的利益證明了她所經歷的控制是正當的，同時，她需要我們的關注，以免被遺忘。”隊報總編在接受採訪時強調。

隊報專訪彭帥的題目是“我們見到了彭帥”，《隊報》總編傑羅姆·卡澤迪厄辯解說， “這次採訪的目的不是要採訪彭帥本身。目標是見到她，是要體現出我們沒有忘記她，向她表達我們的支持”。

法國策略研究基金會研究員邦達茲(Antoine Bondaz)指出，就像我們11月底預示的那樣….在中國，永遠是這樣的，醜聞發生後幾個月，涉事人重新現身，接受採訪，可使北京藉機對外界說，這個話題結束了。邦達茲認為，彭帥不管在想什麼，遭遇了什麼，很不幸，她都無法表達。

彭帥雖然接受了國際獨立媒體採訪，但外界明顯看出這一採訪仍然是在“陪同”下進行的，中方要求能說流利英語的彭帥用中文表達，而且由中國奧委會辦公室主任王侃為專訪擔任翻譯，這都是特意的安排。

隊報的沒有多少獨家內容的“獨家”報道遭遇輿論批評，對於彭帥上面的一些矛盾表述，此間輿論幾乎沒有多少人相信，但是外界對彭帥的同情和關懷似乎並未因為彭帥否定了自己的陳述而減少，他們認為彭帥受到了控制，更激起外界對彭帥的關心和同情。