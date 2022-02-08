生於舊金山的18歲極限滑雪運動員谷愛凌轉而選擇為母親的祖籍國中國出戰北京冬奧會時,並非沒有在中國和美國引發微詞與猜想。但隨着這位天才少女2月8日的自由式滑雪大跳台挑戰自我，逆轉奪冠，更多人正在為她所呈現的奧運精神和對年輕女孩群體去參加體育運動，在各領域挑戰自我的引領作用而喝彩。點擊以下視頻，走近北京的王府井大街觀賽民眾身邊。

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谷愛凌，攝於2月8日。 © AP供圖

谷愛凌在本次自由式滑雪大跳台決賽第二輪結束後位列第二，通過第三輪驚艷全場的左轉雙周偏軸轉體1620驚艷表現，獲得94.50分逆轉比分，最終以總比分188.25分奪冠。這是她的冬奧首金，也是中國隊的第三金。法國選手Tess Ledeux為亞軍，瑞士選手Mathilde Gremaud季軍。

周二，在北京市中心著名的購物區王府井大街上，人們聚集在一處大屏幕前觀賽。他們看到谷愛凌的名字，歡呼起來。有前來購物順便觀賽民眾表示，“這非常令人振奮，谷愛凌是華裔，她已經回到中國，我為她感到驕傲”。

谷愛凌的母親來自中國，本職工作之餘是一名滑雪教練。在母親的引導和加利福尼亞的滑雪學習之下，她很快展露頭角，並最終選擇代表中國出戰。她曾表示，自己想要在運動領域，為中國年輕的女孩群體樹立正向榜樣。