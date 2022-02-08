美國國務院勸告美國人勿去日本

7日，美國國務院建議美國民眾停止前往新冠病毒感染正在蔓延的日本，對日本的警戒水平提高了四個級別中最高級別“4級”，也就是勸告美國國民停止前往日本，而到目前為止，日本一直是“3級”，也就是對去日本需要謹慎考慮。

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美國疾病控制與預防中心（CDC）7日基於提高日本感染風險做出決定。國務院的建議在法律上不具有強制執行力，但如果無法避免前往日本，則需要接種疫苗並避免與身體狀況不良的人接觸。

國務院還針對感染迅速蔓延的亞美尼亞、古巴、阿曼等國提出了新的暫停旅行建議。

據日本ANN統計，7日，日本新增感染新冠病毒者68，040人。這是周一有史以來的最高數字，東京新增12，211例感染者,除了東京之外，大阪有8，308人，神奈川縣6，558人，埼玉縣5，722人等。

共有113人死亡，大阪16人，北海道、靜岡、鹿兒島9人等·。

日本新冠病毒感染人數5日超過10萬.1日和3日新增感染者也都超過10萬.

據厚生勞動省稱，截至7日，全國新型冠狀病毒重症患者人數較前一日減少2人，為1，141人。

本月3日，重症人數近4個月來首次突破1000人，以後連續3天突破1100人。

而據厚生勞動省稱，截至2月3日，全國新型冠狀病毒重症病例為1042例，較前一日增加131例。這是自 2021 年 9 月 27 日以來，大約四個月來日本的重病患者人數首次超過 1000 人。

在過去的感染高峰期，全國重症人數一直在1000-2000人之間。 2021 年 9 月 3 日，創下 2，223 人的歷史新高，此後有所下降，自 去年11 月以來曾跌破 100。