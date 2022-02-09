法專家：中國遠洋漁船威脅海洋生態多樣性

由法國政府牽頭舉辦的為其三天的國際海洋峰會2月9日在法國布里坦尼省的布萊斯特市拉開帷幕，數十個國家的政府首腦將出席此次峰會。

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此次峰會的宗旨是如何加強對海洋資源的保護，維護海洋生物多樣性。峰會的主要議事日程是北極的生態以及資源保護，減少海洋中的塑料垃圾，減少海洋污染等等，但是，中國與俄羅斯這兩大國家的缺席使會議能否取得進展成為疑問。

中國最近幾十年來的海洋活動引發專家以及環保人士的擔憂，法國海洋學院以及東方語言學院地緣政治研究專家Emmanuel Véron 先生在接受法廣採訪時特別對中國漁船在海上的非法操作提出譴責：他說： “我認為必須強調的是，中華人民共和國是在牙買加蒙特哥灣達成的國際海洋法的簽署國，國際海洋法簽署於1982年，正式實施於1994年，必須指出的是，雖然中國簽署了國際海洋法，但是，中國在海上的活動與海洋法相違背。我並不是要對此作出道德上的審判，我只是要強調這樣一個事實：中國的漁船在海上的捕魚活動不遵守海洋法中有關捕魚法的規定，中國漁船甚至在海洋自然保護區捕魚，中國漁船本身也不尊捕魚行業的相關規定。無論是在美洲的智利，秘魯等國還是在非洲地區幾乎所有的海域。這不僅威脅非洲本地的捕魚行業，漁民因缺乏資源而失業，造成社會問題，而且，還嚴重影響海洋的生態平衡，對海洋生物多樣性構成嚴重威脅。過渡捕魚導致多種魚類的生存難以為繼，在未來幾年內，許多魚類都將消失。我在這裡不想提到中國漁船上漁民的工作條件，中國漁船從寧波出發往往在海上作業十多個月，船員一般是來自內地的農民，他們受到非人道的剝削，這一切都是為了滿足中國國內的消費需要，我並不認為中國人就不應該消費，中國人當然也可以享受現代生活，但這是一個如何保持平衡的問題。這是每個國家的責任，但是，中國政府不僅不敦促漁業作業者遵守法律，而且還鼓勵他們，並且資助他們。這也是政府維穩的需要，中國人雖然生活在獨裁體制下，但是至少吃魚還有油炸魷魚圈。”