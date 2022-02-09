谷愛凌的國籍問題質疑不斷 怪誰

2022 年 2 月 8 日，在北京舉行的 2022 年冬季奧運會上，中國隊谷愛凌完成最後一跳，贏得了女子自由式滑雪大跳台的金牌。

18歲的谷愛凌代表中國出征冬奧會，一舉拿下女子大跳台金牌，許多中國人欣喜若狂，她也為最後一跳成功挑戰以前從未在比賽中嘗試過的極限動作驚嘆。但是這幾天她的國籍問題引發的疑問不斷。

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谷愛凌講一口北京話，喜歡中國小吃，感覺很成熟，而且是學霸，超模，不少品牌還請她代言。總之，在中國人氣很旺。她下周將參加自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽，自由式滑雪女子U型場地技巧決賽。奪獎的呼聲非常高。

星期二，谷愛凌在北京冬奧首跳奪金後舉行的新聞發布會上，一下子從奪金的喜悅回到現實，首當其衝的是她的國籍問題，引發這個問題關鍵與中國的一部法律有關。谷愛凌出生在加利福尼亞，母親是中國人，父親是美國人，她放棄了美國國籍嗎？谷愛凌沒有澄清記者的疑問。

法新社周三分析谷愛凌與朱易，為何同為美國“歸化”中國的體育健將，只因為一個奪金衝上熱搜受到膜拜，一個不慎跌倒遭網暴，分析沒有給出答案。法新社的分析也提出了歸化運動員的國籍問題：“一位入籍的健將，大概不會保留原籍，因為中國國籍法不允許擁有雙重國籍。” 但沒有官方記錄表明谷愛凌放棄了自己的美國國籍。

國際媒體特別是美國媒體就此提出質疑，谷愛凌有一個很巧妙的說法：“當我在中國時，我認為自己是中國人，當我在美國時，我認為自己是美國人。”而且她常常這樣說。

她還說，“我的使命是把體育作為一種團結的力量”。賽前她在接受紐約時報採訪時也表示，“沒有必要製造分歧。我覺得我所做的一切都是為了包容。這一切都是為了讓每個人儘可能感受到與彼此的連結。”

有分析指，與其像網絡有人批評她在投機，不如說這是谷愛凌的一種理想姿態。一如她在回答記者時所說，“我只是一個18歲的女孩，我只希望享受自己的生活。”

因其生長的背景，也許她尚難理解彭帥的故事，更難理解冬奧開幕前曝出的徐州八孩母被拴在破屋牆上的悲慘故事。那麼，對於同樣來自美國，代表中國出征的19歲的朱易比賽時跌倒，拉低中國團隊分數而遭到網暴的不幸遭遇，她又能理解多少？她做了含糊的回答。

在中國，覺得自己是中國人，在美國，覺得自己是美國人，谷愛凌的表述也許在某一個時期的中國比較可行。美國華裔運動員關穎珊，張德培當年取勝時，華人世界曾引以為榮，網上至今流傳着中共前總書記胡錦濤與關穎珊同桌用餐的照片。但是習近平執政後，中美對抗加劇，胡溫時期，口頭上還不否認普世價值，習近平治下的中國，已經與此勢不兩立。

對於谷愛凌國籍問題上的模稜兩可，讓她承擔責任也許過分，不少分析指中國當局在“依法治國”的問題上有意開出了漏洞，為了奪金收攬海外體育人才，賦予特權。但當局並沒有公開承認“國籍法可以靈活運用”，而海外一些中國民主人士稱， 北京當局對太子黨及權貴們的雙重國籍現象早就睜一隻眼閉一隻眼了。

華爾街日報9日在相關報道中說，“谷愛凌的國籍成謎引發人們質疑中國政府是否為一名頂級運動員開了特例，以及如果之後發現她其實並沒有放棄美國國籍，她在一些中國品牌和民族主義感情更加強烈的支持者中產生的明星效應是否可能受到影響。”

也就是說，有一天中國民族主義感情強烈的人發現谷愛凌並沒有“歸化中國”，她依舊保留着美國國籍，他們能理解或者認可她同時擁抱美中兩國的姿態嗎？

而谷愛凌自己能否一直保持下去這種理想姿態，“代表着兩個關係正在惡化的敵對國家，做一個不發表公共意見的公眾人物”呢？