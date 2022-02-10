一墩難求：爭搶稀有冰墩墩

北京冬奧會賽場上運動員們競逐着獎牌，奧運專賣店裡也上演着爭搶稀有毛絨玩具的“大戰”。冰墩墩，這個穿着太空服的毛絨熊貓，在媒體的宣傳，特別是日本NTV記者辻岡義堂的“癡狂”推薦之下迅速走紅，讓人們在“一墩難求”的情況下，排隊搶購。點擊以下內文視頻，去北京看看。

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2月9日，奧運閉環媒體中心的特許商品中心門前買到冰墩墩的Vincent。 © AP供圖

這款穿着形似透明太空服的熊貓轟動一時，在許多專賣店都已很難買到，就連在奧運會場館的媒體中心，中國志願者和外國遊客也都需要排幾個小時的隊，才能買到。

美聯社引述新華社報道，稱大多數的冰墩墩已經限制每人限購一墩，工廠也已被要求生產更多的冰墩墩。

與許多其他人一起在王附近奧運專賣店排隊等候的北京市民朱女士說，媒體對這些玩具的報道，尤其是日本記者辻岡義堂的“癡狂”報道，在中國引發轟動。這家奧運專賣店貼出告示，稱2月22日將有新一批冰墩墩上貨，每墩價格192元人民幣，限“一人一墩”，憑身份證信息購買。

與此同時，在奧運泡泡內的媒體中心，官方紀念品商店開門前幾個小時，門前就開始排起了長隊。人們熱切地等待着新鮮到貨的吉祥物毛絨玩具、鑰匙鏈和水晶球上架。大多數人購買這些紀念品，是為了送給家人和朋友。

Vincent是一位年輕的自由職業者，他說他排了三個小時的隊，為他的老闆搶到了一隻冰墩墩，希望老闆能夠帶他前往2024年在巴黎舉辦的夏季奧運會。

即使在成功購買之後，人們仍需要在奧運媒體中心的中國郵政局外排隊等待寄出他們的毛絨禮物。而在閉環泡泡之外，由於中國大多數民眾不能參加任何比賽或奧運活動，因此紀念品變得非常搶手。