中國的“做大政策”：通過規模產生的吸引力

北京2022年冬奧會無時無刻不提醒着人們，中國是如何以“大”來令人印象深刻的。中國一直在做“大”事，加強了其在世界上的地位，也強化了其領導人在國內的政治權力。在喬治亞大學國際傳媒系副教授Maria Repnikova看來，中國正在通過規模之大，給國際傳輸更深刻的印象，例如，“中國有許多大規模的東西，許多大規模的機會能夠給你，在這一點上，沒人能競爭得過”。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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喬治亞大學國際傳媒系副教授Maria Repnikova。 © AP供圖

Maria Repnikova是一位研究中國的學者。她表示，“在這裡，第一個引發你注意的，就是規模之大，無論是政府大樓還是其他建築或奧運場館...這會引起人們的注意，然後就會引發人們的思索，中國人是怎麼做到，怎麼完成的”？

“這是一種中國在規模上產生的吸引力。在軟實力方面，美國通過價值觀、文化、思想和外交政策產生吸引力；而中國，我認為中國的這種吸引力在很大程度上是通過提供的可能性之多，機會之多，之大來實現的。 所以不僅僅是建築物或基礎設施，也包含對（外國學生的）獎學金，交流，培訓，各種經濟援助。就好比，中國有這麼多可以給你的，沒有其他人可以競爭得過。 因此，就中國的存在規模和全球影響力規模而言，很難超越它”。