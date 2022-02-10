近百女子深夜駕車徐州救鐵鏈八孩媽 遭遇警察 消息被刪

近百名女子深夜開車到徐州豐縣“解救”被鐵鏈鎖脖的8孩媽，受到當地警方阻攔和威脅。今天這個“娘子軍”車隊救人行動的信息打不開了。

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這些女子在2月8日夜晚抵達豐縣去解救那名脖子上拴鐵鏈的“姐姐”，結果車隊被警方攔截。警方還威脅要把帶頭人“抓去坐牢”。最終，徐州當局以配合防疫為由，將這些女子勸退。而網上流傳“娘子軍”夜行“救姐姐”的信息則在今2月10日被封。

2月8日晚，中國牆內互聯網廣泛流傳一則消息顯示，近百名娘子軍深夜駕車營救徐州豐縣鐵鏈8孩媽。但是這條消息今天被封鎖，無法打開。

據網上的照面截圖，這支號稱“解救被鎖住的姐姐”的娘子軍車隊，到了豐縣，被警察攔截。為首的警察說，帶頭的人要被抓去坐牢。她們的回答是：“坐牢肯定有人。我們現在就陪被鎖住的姐姐坐。”

最終，徐州市政府在半夜23點介入，車隊被以協助共同防疫的名義勸返。徐州市承諾深入調查。

20多年苦難

在徐州豐縣董集村，脖上帶鎖鏈的女子楊某俠（乳名小花梅），從雲南亞古村被拐到這裡，賣給董家當繁殖工具。她滿嘴牙齒被敲光，寒冬臘月穿單薄衣，瑟縮在沒有門的土房內。她在過去的20多年中，已知生下了7男1女，共8孩，其中第一胎與第二胎相隔10年。有人懷疑其間生了女孩被“出售”。她患上了精神病。有網民介紹，據中國刑法，受害人如在“婚前”發病，那麼買主董某某與其發生性關係就屬於強奸罪，如果婚後發病，就要弄清她是怎麼被折磨瘋的。

一些熟悉情況的人透露，徐州鎖鏈8孩女的慘劇並非個案 。在一些地方，拐賣婦女兒童，強姦生娃，已經成了“民俗”，特別是政府40年的計畫政策導致農村出現大批光棍。網民還懷疑政府姑息或受賄，幫助掩蓋罪惡：篡改受害者姓名，籍貫等信息，讓受害人永不得翻身獲救。