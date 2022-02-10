香港單日首破千宗疫情 今起禁逾兩家私聚 論者指手法益具極權社會特徵

香港單日新增1161宗武漢肺炎確診個案，是兩年疫情以來首次單日破千宗，另有兩名長者身亡，是半年多來再有死亡個案。為此，港府今天起逐步加猛防疫力度，包括禁止屋內有超過兩個家庭聚會、大幅擴大須接種疫苗(俗稱「打針」)方可進入的場所至商場和街市，拜神理髮亦須「打針」，並容許港府藉「疫苗通行證」追蹤市民行蹤。有報評社評以「苛政猛於虎」來形容新措施，而學者鍾劍華更指港府手法具有特權社會特徵，憂心會出亂子。

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根據特首林鄭月娥形容為「猛烈、強力」的新措施，由今(10日)天起，私人場所兩戶以上的聚會將被禁止，一旦有人染疫，警方便會執法；社交距離指施中的限聚令上限會由四人減至二人，原本可舉行婚宴或餐飲宴會的場所即日停辦婚宴，直至本月24日「疫苗通行證」實施時，屆時容許已「打針」者進入場所；宗教場所和理髮店亦須關閉至本月24日。而由當日起，上述兩個場所便會與商場、百貨公司、超市、街市或市集一同新增為受限制的表列處所，令須「打針」方可進入的處所增至23處，幾乎囊括絕大部分基本民生活動，尚余乘坐公共交通工具未受限制。

疫苗通行證將分三階段實施，適用於任何進入表列處所的人士，首階段由本月24日起，年滿12歲者須至少打第一針；第二階段由4月底開始，成人須打至少兩針，12至17歲者須打至少一針；第三階段由6月底開始，成人若打第二針已經超過九個月，須已打第三針，12至17歲者若打第一針已經超過六個月，須已打第二針。12歲以下兒童或經醫生證明不適合接種的人可獲豁免，但港府會視乎疫苗接種進度和疫情發展檢視適用範圍。

而根據稍後發布的政府憲報，修訂的條文賦權食物及衛生局長在今年內可指示「任何類別的處所或公共交通工具」實行「疫苗通行證」，而商場、處所掌管人須採取「一切合理步驟」去確保進入者打針，與食衛局常任秘書長陳松青於電台節目上闡釋的不同，陳在節目上表示，當局會在街市、超市和商場等人流和進出口較多的處所「被動執法」，即當局會派員抽查執法；而必須經過商場才可回家或前往工作處所者，又或買外賣、維修等多項特殊情況均可獲豁免。同時，港府亦有權向處所讀取市民使用通行證時留下的個人紀錄，變相有追蹤功能。

累積個案約1.8萬 專家推算香港將有25萬人染疫

林鄭月娥明言，新措施目的是換取空間提高疫苗接種率，期望半年內的接種率要達到九成，之後再考慮提高，強調外國政府也有類似防疫措施。

不少評論指出，港府的新措施只為「谷針」(推高接種率)，與「動態清零」政策無關，因為打針只是減低重症或死亡個案，民主黨主席羅健熙更在今天的《明報》撰文，指「疫苗通行證」牽涉幅度甚廣，擾民至極，但又理據不足，徒令市民不服，且有違中國專家的「意見」。根據中國衛健委疾控局副局長吳良有去年9月在記者會所說：「一些地方為加快新冠病毒疫苗接種，出台了限制性措施，針對這一類情況，國務院聯防聯控機制綜合組要求各地對這種現象予以及時糾正」，個別地區不允許未接種者進入超市、車站等重點公共場所，「這些做法違背了接種的原則，也給群眾造成不便」。他據此質疑林鄭月娥把衛健委的意見當「耳邊風」。

香港理工大學應用社會科學系前助理教授鍾劍華接受本台訪問時表示，部分新措施難以執行，結果留有大量空間讓執法部門行使隨意執法的權力，令執法者與市民的爭拗增加，社會永無寧日，他憂慮，社會將出亂子。他又指出，林鄭月娥每次出來宣布新措施都令市民有負面反應，執法未達效果，更會對政府威信有負面影響。

鍾劍華續稱，林鄭月娥姿態強勢，說什麼也聽不進耳，形容港府推行防疫措施越來越有特權社會特徵，而政府施政薄弱，惟有不斷擴大隨意執法的權力；同時，這亦是港府沒能力說服社會真心配合政策的表現和結果。

香港昨(9日)新增1161宗個案，1153宗屬本地感染，大部分疑屬Omicron，並有約800宗初步陽性，令香港陽性檢測個案累積至17808宗，當中1400宗屬源頭不明個案，而近日的源頭不明個案更佔新增個案約八成。另外，死亡人數則增至215人。

面對大爆發，醫院管理局指公立醫院的隔離設施及小區隔離設施已達飽和，當局遂調低出院條件，如患者沒病徵，毋須等10日，可回家自我監察14日。不過，城市大學生物醫學系助理教授阮相宇團隊以數學模型推算香港第五波疫情可能令約25萬人感染，料本月底或下月才達至高峰，直至第三針接種率達一定水平，確診才會逐漸回落。