北京冬奧：讓中國與日本和解的花滑選手羽生結弦 跌破外媒眼鏡

雖然中國與日本之間的外交關係目前仍然冷淡，但曾是兩屆奧運會冠軍的日本花樣滑冰運動名將羽生結弦（Hanyu Yuzuru）在中國卻擁有千萬粉絲。此次冬奧，他雖奪冠失敗，仍備受呵護。這種現象引起法國媒體的關注。

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由於中國勢力崛起，2011年橫掃世界、取代日本成為全球第二大經濟體，同時也對南海增強軍事壓力。因此近年來，中日兩國關係一直不好。法國媒體國際郵件（courrier international）引述 Genron NPO 研究所進行的一項調查結果指出，2019 年，84% 的日本人認為中國的形象“糟糕”，或者“相當糟糕”。這是兩國關係緊張的一個跡象。

另一方面，中國人從未忘記 1940 年代日本對中國的入侵和蹂躪，因此中國人用懷疑的眼光看着他們的這個鄰國。 調查指出， 62% 的中國人對日本這個群島國家有着“糟糕”或“相當糟糕”的印象。

但就在2月8日的上午，隔開兩國的日本海兩岸，億萬目光投向了北京冬奧全能宮。

的確，冬奧會開幕四天後，男子花樣滑冰比賽正式開始，這標誌着日本花滑雙奧冠軍羽生結弦進入了賽程，引起大批中國粉絲竄動。

羽生結弦曾經奪得2014 年索契冬季奧運和 2018 年平昌奧運會金牌，以及 2014 年和 2017 年世錦賽冠軍。這位 27 歲滑冰選手的運動風格看起來像似日本表演傳統戲劇的藝伎，獲得無數重大國際滑冰比賽冠軍的羽生結弦，戴着耀眼的光環，令人跌破眼鏡地在中國擁有超人氣及大批粉絲的愛戴。

YuzuruInfoStation 是一個為支持這名日本滑冰選手而創建的微博帳戶（相當於中文的 Twitter），擁有超過 200 萬訂閱者。

永遠銘記在中國人心中： “中國粉絲們一邊為這名日本奧運冠軍爭奪者歡呼，一邊在微博上表達他們對他即將在北京高難度動作的壯舉感到興奮。

根據日經亞洲報道指出，羽生結弦 ，中國觀眾昵稱他為：Yuzu 柚子；因為結弦二字的日文諧音是柚子。2 月 6 日星期日，在中國的微博平台上，這是被網民搜索次數最多的詞，而且而他的到來成為了中國媒體的頭條新聞”。日本的《星期五》雜誌還引述了負責報道羽生結弦賽事的央視體育報道資深主持人陳瀅，她甚至興奮地，說自己很幸運，在羽生結弦運動生涯的巔峰時期能夠看到他、報道他。陳瀅還說，即使羽生結弦的青春年華不會是永恆的，但他將永遠存留在人們的記憶中。

就在中日兩國外交再度降溫之際，日本選手在中國的這種耀眼的人氣自然會讓大家質疑那些報道的媒體；而媒體試圖做出一些解釋。根據日本周刊文春網站引述中國記者周來友（音譯）報道的一個小故事，2017年花樣滑冰世錦賽頒獎典禮上，羽生結弦發現中國選手金博洋手中拿的中國國旗在鏡頭上是反的，他立刻上去提醒他，幫忙糾正。 這也就讓大批的中國民眾喜歡他。這名記者解釋說，這張照片在網上被廣泛轉傳分享後，大大增加了羽生結弦的中國粉絲數量。

北京首秀失敗： 至於日本《星期五》雜誌還補充說，缺少中國花樣滑冰競爭對手，肯定對羽生結弦有利。這名中國記者還說： “如果說游泳或競技比賽項目，中國自己有很多具備國際水準的選手一起參賽參，一名日本選手照理來說是不可能獲得這麼多的中國民眾支持。”

神採風貌造型經常被粉絲形容為“冰王子”的羽生結弦，這種外型也是對他有利的因素之一。

日本《星期五》雜誌還分析說，日本人在中國人心中的典型形象是對日抗戰電影中殘暴無情、燒殺擄掠的日本士兵。 這種形象和羽生結弦的樣子正好相反。”

然而，儘管羽生結弦的中國崇拜者熱情高漲，但他在北京追求蟬聯奪得第三枚奧運金牌的夢想似乎有所衝撞。

2月8日的花滑短節目競賽，羽生結弦的第一個跳躍動作跳空了。結束成績揭曉：這位衛冕兩屆奧運的冠軍手以95.15分，排名第八，遠落後於美國對手陳巍。而在此之前，花滑短節目競賽項目一直是被這名冰王子的日本選手保持世界紀錄。

日本花滑名將羽生結弦10日在本次冬奧會的男單花滑挑戰高難度的阿克塞爾四周跳（4A）半旋轉跳，本想打破自己的記錄，但結果兩次摔倒，挑戰沒有成功，最終奪得冠軍的是華裔美國選手陳巍。

觀看本次冬奧會，以前受到中國民眾追捧的那些出生國外的獲獎華裔選手，如今命運各不相同，有加入中國籍代表出賽冬奧的谷愛凌，備受中國網民追捧，但也有同樣身份的如朱易，比賽失敗後被中國網民追罵“滾回美國”，並斥責她佔用中國選手位子。

目前的現象是：奪冠失敗的日本花滑選手《冰王子》羽生結弦，反而被網路上中國粉絲鋪天蓋地追捧。但對於代表美國最終奪得花滑冠軍的華裔選手陳巍，卻是沒人理會他的勝利，甚至予以蔑視。陳巍去年10月，對於中國人權有些表態，令愛國主義高漲下的中國民眾很不滿意，再加上美中貿易大戰緊張對峙的澆油。

如今似乎是日本選手羽生結弦反而能讓日本與中國和解，其親和作用更勝於一些有中國血緣的華裔奪冠者。這現象也令西方媒體嘖嘖稱奇！