外藥首次：中國批准輝瑞新冠口服藥

中國國家藥監局星期五11日附條件批准美國藥廠輝瑞（Pfizer）生產的新冠病毒口服藥，這是第一個獲中國批準的外國新冠病毒藥物。消息沒有提及附加條件細節。中國也在研製新冠病毒口服藥，並在烏茲別克獲得緊急使用權。

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據中央社今天報道說，中國批准輝瑞新冠病毒口服藥，屬外國藥品首次獲批。外界因此也關注，中國未來是否會批准其他的新冠病毒藥品和疫苗。

據中國官媒央視新聞今天透露，中國國家藥監局11日依規定應急審評審批，附條件批准輝瑞生產的Paxlovid口服藥進口註冊。官方消息說，藥監局要求上市許可持有人繼續相關研究工作，限期完成附條件的要求，即時提交後續研究結果。但央視消息並未提到附帶的條件細節。

中央社說，這是中國首度批准外國生產的新冠病毒藥物。上海復星雖獲輝瑞BNT疫苗的代理權，但中國尚未批准在當地使用這款疫苗。中國之前為民眾施打的主要是國產的病毒滅活疫苗。有研究認為，滅活疫苗的防護力不如BNT和莫德納（Moderna）等mRNA疫苗。

據該報道，中國也正研發國產的新冠病毒口服藥。據中國官方媒體科技日報稱，一款由中國科學院上海藥物研究所等5家機構共同研發的VV116藥物去年12月30日在烏茲別克斯坦獲緊急使用授權，在中國也已進入臨床階段，最快預計下半年啟動上市申請。