專家稱谷愛凌會不會變成中國當局的麻煩？

2022 年 2 月 8 日，在北京舉行的 2022 年冬季奧運會上，中國隊谷愛凌完成最後一跳，贏得了女子自由式滑雪大跳台的金牌。

北京冬奧會的一個搶眼明星，無疑是在美國生在美國長但有中國淵源母親一家，現在模糊稱為放棄美國籍加入中國籍為中國隊參加冬奧會奪取多枚金牌的谷愛凌。谷愛凌為中國爭得榮譽，為中國冬奧成功添磚加瓦，理所當然獲得當局讚賞，民眾捧愛，紅極一時。不過，一個在美國自由環境長大的孩子，出口根本做不到顧忌中國環境太多的禁忌與政治話語陷阱，涉及點滴都會觸及禁區紅線，包括言論自由，網絡自由，她的國籍，VPN和彭帥，她所存留的自然和美國式的無忌，會不會成為中國當局的負資產，中國官方已經開始刪除谷愛凌的推文與Instagram所發信息，儘管這些社交平台在中國被禁止。

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因為為中國獲得多面金牌，谷愛凌（Eileen Gu）的國籍疑問一直是關注話題。最近幾天，谷愛凌國籍歸屬上缺乏明晰性就一直是美中社交媒體用戶熱議的話題。

根據奧林匹克憲章第41條的規定，谷愛凌必須是中國公民身份才能代表中國參賽。但是一個人要成功地歸化成中國公民，中國國籍法第8條規定，該人不能“保留外國國籍”。

據美國之音報道稱，在谷愛凌獲得北京冬奧會第一枚金牌之後，兩個奧林匹克網站刪除了有關她公民身份相互矛盾的信息。谷愛凌出生在舊金山，她的母親是移民美國的中國人，父親是美國人。2019年，谷愛凌在Instagram上宣布，她的體育生涯將從效忠美國轉向中國。但是她轉變身份的方式至今仍模糊不清。

美國當局尚未就谷愛凌是否已經放棄美國公民身份發表置評。美國當局通常認為，這種決定屬於個人隱私。

在星期二獲勝後的記者會上，在谷愛凌拒絕直接回答幾名記者有關她是否仍然是個美國公民的問題後，這位18歲的自由式滑雪運動員引發了外界對她公民身份的揣測。此前，谷愛凌剛斬獲女子大跳台項目比賽的金牌。

但是，很多評論人士似乎沒有注意到北京冬奧會組委會的網站Beijing2020.cn 有一個英文的谷愛凌簡歷介紹，其中一段英文說：“2019年在她第一次在意大利獲得世界盃金牌後，她放棄了美國國籍，加入中國國籍，以便能在2022年北京冬奧會代表中國。” 英國的新聞網站“獨立”（Independent ）2月2日首先報道了關於谷愛凌的運動生涯介紹。

美國之音報道稱，有關美國出生的中國奧林匹克隊明星谷愛凌公民身份之謎仍在延燒。

據美國密蘇里大學聖路易斯分校（University of Missouri-St. Louis）人類學教授蘇珊·布勞內爾（Susan Brownell）認為，中國冬奧會組織者在中國冬奧會運動隊中谷愛凌和其他29名外國出生或長大的運動員公民身份上保持緘默的原因有二。“北京冬奧會過後，中國將評估公眾對那些運動員代表中國參賽的意見：這對中國體育、愛國主義和政府形象有好處嗎，還是負面的民族主義反彈？”“這是個敏感的政治問題，他們希望目前對此避而不談。”中國還審慎行事，避免公開宣布可能給予谷愛凌或任何其他在外國出生和在外國長大的運動員罕見的國籍法例外情況，在他們沒有放棄雙重國籍時，就將他們歸化成中國公民。

布勞內爾說：“中國有成千上萬的人都想保持雙重國籍。如果你給予運動員雙重國籍，其他人就會馬上說，‘我呢？’因此，這就是中國保持緘默的原因所在。”

代表中國在自由式滑雪大跳台比賽中奪得金牌的谷愛凌網友問到為何她在中國能使用大多數中國人用不了的社交平台Instagram時回應道，“任何人都可以下載VPN，它在應用商店裡是免費的。”

即使在中國其他地方，使用VPN翻牆都有可能被抓捕陷入牢獄之災。

谷愛凌的回答對於她的特例，是事實，但不表明她沒有被監控審查。她的回答當然也會引發中國當局不滿，當局不希望在此議題上張揚，中國數以10億網民都要求享有同樣權利自由使用VPN甚至直接登錄外國社交平台。

美國之音報道說，旅美活動人士、維吾爾律師萊漢·阿薩特（Rayhan Asat）說，在新疆，很多維吾爾人正是因為下載使用了VPN而被關進了再教育營。

阿薩特星期四（2月11日）在華盛頓智庫大西洋理事會（Atlantic Council）舉行的一場有關新疆問題的討論會上說，自2016年以來，新疆已經成為中國政府實施科技監控和數字威權的地方，而維吾爾人有時甚至就是因為下載了外國的聊天軟件或VPN而被關進再教育營。

她說：“任何捲入這個網絡的人都被送到新疆的集中營或強迫勞動工廠。許多無辜之人，他們也許沒有遭受技術網絡的壓迫，但仍因為他們的社會地位、宗教、年輕或僅僅是使用WhatsApp而被送到了集中營。現在在中國頗受追捧的自由式滑雪選手谷愛凌說，（中國的）互聯網相當自由，你只要下載VPN就可以上Instagram了。但是很多在監控系統下的維吾爾人正是因為下載使用了VPN而被關進集中營。”

VPN是虛擬專用網絡的簡稱，中國很多網民使用VPN訪問被中國的“防火長城”屏蔽掉的外國網站和外國應用。過去幾年來，在中國其他地方，中國當局也對VPN加大打壓，不少人因翻牆或協助翻牆而遭到處罰和判罪。

據自由亞洲報道稱，谷愛凌在北京冬奧會見到了中國網球運動員彭帥。對於此新聞，中國官方媒體沒有任何報道。

在網上自爆被迫與前國務院副總理張高麗發生關係的彭帥，也曾一度消失於公眾視野，但她在北京冬奧會期間刻意現身，還去看了谷愛凌的比賽。谷愛凌在賽後記者會上被國際媒體問到彭帥的話題，她用英文說，“我真的很欣慰，能看到她（彭帥）很開心、很健康，她又出來做她喜歡的事了。”

該報道說，中華人民共和國，谷愛凌。”因為谷愛凌，中國總算第一次有代表站上冬奧會自由式滑雪大跳台項目的頒獎台，這位美國出生的中國隊選手奪得首金後，就連中共中央紀委國家監委網站都爭着專訪她。與此同時，另一位中國女性、江蘇豐縣遭鎖鏈控制的八孩婦女在社交媒體上的關注度一直不減。徐州官方所謂的“權威通報”發到第四版本，終於承認要調查“婦女拐賣”案件。這一進展和海內外民眾的密切關注形成巨大壓力不無關係，其中包括中國民間一群不知名的女性組成的姐妹會的持續關注，她們不怕官方打壓，“你刪我發、你擋我衝”。

徐州豐縣八孩母、彭帥、谷愛凌，三位女性同在中國的天空下，命運大不相同，這是一個什麼樣的中國？對長期從事女權運動的中國婦權創辦人張菁來說，“他們在中共的網絡下面，就分別處在地獄、人間和天堂。”張菁說，“這就是典型的盛世下的荒唐，這種荒唐就是老百姓各自處在不同的層次與狀態下，但不論你是住在地獄、人間或天堂，有一個共同點，都是活在中共的控制下。”

自由亞洲引述張菁形容，不是只有豐縣八孩母的脖子上才有枷鎖，包括彭帥與谷愛凌脖子上也都有“隱形鎖鏈”，這也是為什麼谷愛凌談彭帥、談自己的國籍，有刻意迴避敏感之處。據張菁說，“她（谷愛凌）在天堂生活的也不踏實，因為她得很小心，不能錯半步，不能說錯一個字，只要你稍微沒有按照它的意思、達到它的要求，你就得回到人間，甚至走向地獄。”