聯合國組織第一遭：國際勞工組織官方委員會出報告稱深切關注新疆 北京駁斥

聯合國屬下的國際勞工組織發表一份報告稱，勞動法專家委員會對中國特別是新疆的少數民族和宗教人士的待遇表示 "深切關注"，該組織獨立專家委員會敦促中國改變政策方式。

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據法新社自日內瓦報道稱，國際勞工組織中由20名獨立專家組成的委員會負責評估國際勞工組織公約的適用執行情況，在這份旨在逐一評估各國遵守國際勞工組織公約情況的年度報告中，對許多中國官方文件中列出的 "政策方向 "表示深切關注。

在報告所附的詳細答覆中，北京再次斷然拒絕了國際工會聯合會（ITUC）在文件中提出的、被許多非政府組織出版物所證實的指控，特別是強迫勞動。中國政府反駁說，這些指責是 "虛假的和有政治動機的"。

據人權組織稱，至少有100萬維吾爾人和其他突厥語系的少數民族成員，主要是穆斯林，正在或已經被監禁在中國西北部的這個新疆地區的營地里。但北京說，這些是職業培訓中心，旨在引導他們遠離恐怖主義和分裂主義。

新疆維吾爾問題引起了國際社會的關注。一項禁止購買據稱由中國維吾爾族人強迫勞動生產的產品的法律於12月在美國生效，美國指責中國對該少數民族進行種族滅絕。

國際勞工組織專家委員會要求北京 "重新定位職業培訓和教育中心的任務"，這些中心目前遭指是 "基於行政拘留的政治再教育中心"。該委員會敦促中國確保職業培訓和就業安置活動 "幫助少數民族和宗教少數群體（......）根據他們自己的利益和願望，同時考慮到社會的需要"。

據法新社說，國際勞工組織的專家們還呼籲中國政府停止將 "去激進化的負擔放在企業和工會組織身上，從而阻止它們發揮各自的作用（......）"。國際勞工組織委員會還要求中國當局詳細介紹為遵守其在新疆職業培訓中心的平等待遇或 "維吾爾族和其他少數民族在新疆以外地區求職時 "的國際承諾所採取的措施。

據中國政府在回應中稱，"在中國政府領導下，新疆取得了巨大的進步"，並指責國際工會聯合會 "無視新疆在經濟發展、扶貧、提高生活水平和實現體面就業方面的進展。

據法新社，美國和英國都歡迎國際勞工組織的報告。美國國務院呼籲中國 "採取委員會要求的措施"，結束新疆的 "種族滅絕和反人類罪"。英國駐聯合國日內瓦辦事處大使西蒙-曼利對該報告表示歡迎，並呼籲中國 "允許聯合國人權事務高級專員或其他專家不受阻礙地進入新疆訪問"。

據該報道稱，聯合國人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特早就要求允許她當場進行調查。中國方面拒絕任何關於聯合國在新疆進行調查的想法，認為對該地區的任何訪問都應該是 "友好的"。

人權高專辦也將很快公布一份關於新疆人權的報告。