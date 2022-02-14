滴滴據報幾乎全線業務都將裁員 總體比例約為20%

據《晚點 LatePost》2月14日報導，近日，滴滴網約車、兩輪車、貨運等出行業務的主管都收到了裁員通知。國際化部門尚未受影響，還在持續招人中。自動駕駛也沒有裁員。

廣告 繼續瀏覽後續

報導援引一位滴滴人士的話說：“先是部門leader通知，再是HR通知。”整個裁員計畫將會非常迅速地執行。裁員通知將在2月底完成。這一次各部門裁員比例不一，總體裁員比例約為20%，職能和業務線都要背負裁員20%的指標。裁員補償為法定標準N+1。

一位滴滴員工稱，滴滴的年終獎於2月底才會發放，一些被裁員工的年終獎或將受影響，2月底仍在職的員工年終獎按照績效正常發放。不過 2021年滴滴被信息安全審查，市場規模下滑，員工年終獎本來就會受到影響。一些員工認為，被裁員可能也是一個不錯的選擇，“裁員大禮包怎麼都比年終獎多。”

報導稱，滴滴員工手中的股票價值也大幅縮水。目前滴滴的市值只有 188.4 億美元，低於2016年融資估值。員工手中股票的價值比滴滴上市後的高點少了75%。

據了解，2018年兩起順風車惡性事件後，滴滴也有過一次規模較大的裁員，主要動作是聚焦主業，對非主業關停並轉。整體裁員為公司人員規模的15%，達 2000人。但那次被裁掉的滴滴員工拿到N+2的補償金。

報導提及，這一次國際化部門不在裁員範圍內。一位滴滴國際化人士說，國際化還在大量招人。滴滴和Uber在海外交鋒初有成效。據《晚點 LatePost》了解，滴滴國際化出行業務經過近4年的發展，在2021年底，和Uber在拉美的市場份額基本持平。

不過，報導指出，滴滴國際化的業務可以照常開展，但也要取決於集團是否能持續提供資金支持。滴滴的對手是現金更充沛的全球網約車巨頭Uber。僅2021年三季度，滴滴國際業務就虧損18億元。如果要在更多地區獲得增長，滴滴還需要繼續投入。​​​​